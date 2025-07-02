Стільки ще не було: чим здивує користувачів нова серія смартфонів від Xiaomi

Лінійка флагманських телефонів Xiaomi 16 — одне з найбільших очікувань цього року. Її випуск заплановано на кінець вересня, а поки що інформатори натякають, що нова серія буде більшою, ніж зазвичай.

Related video

Сімейство Xiaomi 16 включатиме цілих чотири моделі, пише gizmochina.com з посиланням на інсайдерів Digital Chat Station, — при тому, що попередні серії Xiaomi 14 і 15 складалися з трьох моделей (стандартної, Pro і Ultra).

У нову серію увійдуть Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Mini (це попередня назва) і Xiaomi 16 Ultra.

Також інсайдери повідомляють, що серію Xiaomi 16 Pro пропонуватимуть у двох розмірах дисплея — 6,3 дюйма і 6,8 дюйма. Обидві версії будуть оснащені великим горизонтальним модулем камери в стилі матриці, який займає майже третину задньої панелі.

Зазначається, що це буде перший раз, коли Xiaomi представить компактний варіант Pro в серії. Що стосується стандартної моделі Xiaomi 16, то вона отримає 6,3-дюймовий екран.

Обидва варіанти Pro імовірно включатимуть перископний телеоб'єктив для поліпшеної фотографії. Версія Ultra, яка також називається Xiaomi 16 Pro Max, може отримати вторинний дисплей, схожий на Xiaomi Mi 11 Ultra, на задній панелі.

Камера телефону XIaomi 16 (можливий вигляд) Фото: gizmochina.com

Судячи із зображення, представленого інформатором видання, у камери будуть широкі захисні лінзи — і це відповідає більш раннім витокам щодо нового дизайну камери "великої матриці" Xiaomi 16 Pro. Дизайн містить кілька варіантів, натякаючи на два розміри Pro (6,3 і 6,8 дюйма) і припускаючи наявність вирізу для перископічного телеоб'єктива. Між іншим, цей новий дизайн схожий на горизонтальне компонування камери, помічене в недавніх витоках серії iPhone 17.

Судячи з усього, нова серія Xiaomi 16 працюватиме на базі чипсета Snapdragon 8 Elite 2, який теж буде представлений у вересні цього року. Ця нова флагманська платформа використовує архітектуру процесора Oryon другого покоління від Qualcomm і побудована на 3-нм техпроцесі TSMC. Графічний процесор отримує 16 МБ незалежного кешу з передбачуваними оцінками бенчмарка Geekbench 6 понад 4000 (одноядерний) і 11000 (багатоядерний).

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Також стало відомо, що за підсумками першого кварталу 2025 року китайська компанія Xiaomi стала найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів. Її смарт-годинники обігнали за популярністю навіть американську Apple.