Для борьбы с РФ: в Украине создали уникальную радиотелевизионную станцию (фото)

В Киеве презентовали мобильную радиотелевизионную станцию, которая может быстро перемещаться на любые территории, обеспечивая ретрансляцию украинских цифровых телеканалов и FM-радиовещания в условиях войны.

Related video

Оборудование разработали специалисты релокированного Луганского предприятия КП "Инновационно-информационный центр", сообщил Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Мобильная радиотелевизионная станция Фото: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Мобильная радиотелевизионная станция Фото: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Новые станции являются мобильными аналогами мощных телерадиотрансляционных станций "Бахмутовка" и "Камышеваха", которые КП "Инновационно-информационный центр" успешно эксплуатировал в 2017-2021 годах.

Презентация новой радиотелевизионной станции Фото: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Сообщается, что благодаря автономному питанию станции покрывают территории до 30 км для цифрового вещания и до 40 км для радиовещания. Они также измеряют качество радиосигнала, что важно для восстановления вещания на деоккупированных территориях.

Важно

Вместо Starlink — собственные спутники: в Украине создают альтернативу интернету Маска

Кроме того, новое оборудование может глушить вражеские телеканалы и радиопрограммы, противодействуя пропаганде РФ, в частности в приграничных населенных пунктах. Официальный старт тестовому вещанию дал глава Луганской областной госадминистрации Алексей Харченко.

Напомним, в Украине уже производятся радиолокационные станции (РЛС) тактического назначения. Подразделения дронов-перехватчиков используют эти системы для обнаружения российских дронов.

В частности участники оборонного кластера Brave1 создали высокотехнологичную систему РЭБ Algiz AM, которая глушит российские беспилотники и управляется дистанционно,