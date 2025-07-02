Для боротьби з РФ: в Україні створили унікальну радіотелевізійну станцію (фото)

У Києві презентували мобільну радіотелевізійну станцію, яка може швидко переміщуватися на будь-які території, забезпечуючи ретрансляцію українських цифрових телеканалів і FM-радіомовлення в умовах війни.

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Обладнання розробили фахівці релокованого Луганського підприємства КП "Інноваційно-інформаційний центр", повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Мобільна радіотелевізійна станція Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення Мобільна радіотелевізійна станція Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Нові станції є мобільними аналогами потужних телерадіотрансляційних станцій "Бахмутівка" та "Комишуваха", які КП "Інноваційно-інформаційний центр" успішно експлуатував у 2017-2021 роках.

Презентація нової радіотелевізійної станції Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Повідомляється, що с завдяки автономному живленню станції покривають території до 30 км для цифрового мовлення та до 40 км для радіомовлення. Вони також вимірюють якість радіосигналу, що важливо для відновлення мовлення на деокупованих територіях.

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Окрім того, нове обладнання може глушити ворожі телеканали та радіопрограми, протидіючи пропаганді РФ, зокрема в прикордонних населених пунктах. Офіційний старт тестовому мовленню дав очільник Луганської обласної держадміністрації Олексій Харченко.

Нагадаємо, в Україні вже виробляються радіолокаційні станції (РЛС) тактичного призначення. Підрозділи дронів-перехоплювачів використовують ці системи для виявлення російських дронів.

Зокрема учасники оборонного кластера Brave1 створили високотехнологічну систему РЕБ Algiz AM, яка глушить російські безпілотники і управляється дистанційно.Нагадаємо,