Купить смартфон и не прогадать: эксперты советуют, на что обратить внимание (фото)

Покупка нового телефона — дело приятное, но и ответственное. Во всем разнообразии, которое предлагает рынок гаджетов, даже профи может запутаться. Но есть базовые характеристики, которые помогут разобраться и сделать хороший выбор.

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Есть три ключевых момента, на которые следует обратить внимание, пишет techradar.com. Эксперты издания подготовили собственный список таких главных пунктов.

Внимание на камеру

Выбирая новый телефон, обязательно посмотрите на характеристики камеры и, если возможно, попробуйте приложение камеры еще в магазине, советуют специалисты.

Конечно, у флагманских телефонов камеры лучше – это видно по моделям iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro, которые стабильно включаются в рейтинги лучших камерофонов.

Samsung Galaxy S25 Ultra признан одним из лучших камерофонов Фото: Forbes

Но и в среднем классе есть отличные варианты – например, OnePlus 13R или Nothing Phone 3a Pro.

Ориентируйтесь на свои потребности: если хотите качественный зум – выбирайте смартфон с телеобъективом, если вы фанат снимков для Instagram – ищите датчик с высоким разрешением.

Жизнеспособная батарея

Срок службы батареи — это важнейший показатель полезности смартфона. Эксперты рекомендуют искать телефон, который может проработать целый день, — а с нынешними большими дисплеями с высоким разрешением и мощными чипами это обычно означает емкость батареи 4000 мАч или больше.

Некоторые флагманские телефоны высокого класса, такие как OnePlus 13 и Motorola Edge 60 Pro, оснащены батареями емкостью целых 6000 мАч. Телефоны среднего класса выглядят скромнее – у них емкость аккумулятора обычно от 3500 мАч до 4500 мАч.

OnePlus 13 хвалят за сильную батарею Фото: OnePlus

Многие китайские бренды уже используют кремний-углеродные батареи. Такие аккумуляторы отличаются от привычных литий-ионных батарей, так как они более энергоемкие, и новая технология становится все более популярной.

Мощный чипсет

Иногда чипсет называют «мозгом телефона», поэтому очень важно выбрать тот, который будет отвечать вашим запросам.

Большинство современных телефонов легко справляются с повседневными задачами, такими как электронная почта, просмотр веб-страниц и социальные сети. При желании можно добавить в этот список задач легкие игры и базовые функции ИИ.

iPhone 16 Pro числится в лидерах среди флагманских смартфонов Фото: howtogeek.com

Но если перед вами стоят более сложные задачи, – интенсивная многозадачность, работа с видео и аудио, игры консольного качества – то вам понадобится и настоящий флагманский чипсет. A18 Pro от Apple установлен в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а Qualcomm Snapdragon 8 Elite или MediaTek Dimensity 9400 можно найти в лучших телефонах Android.

Ранее Фокус писал про смартфоны с самой лучшей батареей. Как показали результаты тестов, в тройку лидеров вошли OnePlus 13, Motorola Razr 60 Ultra, Oppo Find N5.

Также стало известно, какие дешевые смартфоны 2025 года советуют приобретать эксперты для экономии средств. Тут в рейтинге лучших оказались Oppo Reno 13 FS, TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, Doro 8100.