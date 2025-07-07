Купити смартфон і не прогадати: експерти радять, на що звернути увагу (фото)

Купівля нового телефону — справа приємна, але й відповідальна. У всьому розмаїтті, яке пропонує ринок гаджетів, навіть профі може заплутатися. Але є базові характеристики, які допоможуть розібратися і зробити хороший вибір.

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Є три ключові моменти, на які слід звернути увагу, пише techradar.com. Експерти видання підготували власний список таких головних пунктів.

Увага на камеру

Обираючи новий телефон, обов'язково подивіться на характеристики камери і, якщо можливо, спробуйте застосунок камери ще в магазині, радять фахівці.

Звісно, у флагманських телефонів камери кращі — це видно за моделями iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 9 Pro, які стабільно включаються в рейтинги найкращих камерофонів.

Samsung Galaxy S25 Ultra визнаний одним із найкращих камерофонів Фото: Forbes

Але і в середньому класі є чудові варіанти — наприклад, OnePlus 13R або Nothing Phone 3a Pro.

Орієнтуйтеся на свої потреби: якщо хочете якісний зум — обирайте смартфон із телеоб'єктивом, якщо ви фанат знімків для Instagram — шукайте датчик із високою роздільною здатністю.

Життєздатна батарея

Термін служби батареї — це найважливіший показник корисності смартфона. Експерти рекомендують шукати телефон, який може пропрацювати цілий день, — а з нинішніми великими дисплеями з високою роздільною здатністю і потужними чипами це зазвичай означає ємність батареї 4000 мАг або більше.

Деякі флагманські телефони високого класу, як-от OnePlus 13 і Motorola Edge 60 Pro, оснащені батареями ємністю цілих 6000 мАг. Телефони середнього класу виглядають скромніше — у них ємність акумулятора зазвичай від 3500 мАг до 4500 мАг.

OnePlus 13 хвалять за сильну батарею Фото: OnePlus

Багато китайських брендів уже використовують кремній-вуглецеві батареї. Такі акумулятори відрізняються від звичних літій-іонних батарей, оскільки вони більш енергоємні, і нова технологія стає дедалі популярнішою.

Потужний чипсет

Іноді чіпсет називають "мозком телефону", тому дуже важливо вибрати той, який відповідатиме вашим запитам.

Більшість сучасних телефонів легко справляються з повсякденними завданнями, такими як електронна пошта, перегляд веб-сторінок і соціальні мережі. За бажання можна додати до цього списку завдань легкі ігри та базові функції ШІ.

iPhone 16 Pro числиться в лідерах серед флагманських смартфонів Фото: howtogeek.com

Але якщо перед вами стоять складніші завдання, — інтенсивна багатозадачність, робота з відео та аудіо, ігри консольної якості — то вам знадобиться і справжній флагманський чипсет. A18 Pro від Apple встановлений в iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, а Qualcomm Snapdragon 8 Elite або MediaTek Dimensity 9400 можна знайти в найкращих телефонах Android.

Раніше Фокус писав про смартфони з найкращою батареєю. Як показали результати тестів, до трійки лідерів увійшли OnePlus 13, Motorola Razr 60 Ultra, Oppo Find N5.

Також стало відомо, які дешеві смартфони 2025 року радять купувати експерти для економії коштів. Тут у рейтингу найкращих опинилися Oppo Reno 13 FS, TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, Doro 8100.