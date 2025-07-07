Смартфоны Samsung Galaxy в опасности: что советуют эксперты, чтобы гаджеты работали исправно

Ваш смартфон хранит множество ценных данных – от личных чатов и фотографий до финансовых документов и паролей. Поэтому важно выбрать наилучшую стратегию для зашиты конфиденциальности.

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Приемы, которые можно использовать для сохранения безопасности, довольно просты, отмечает androidpolice.com. Эксперты издания показывают, как применить эти методы на примере смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra.

Используйте защищенную папку

Для защиты личных данных – фотографий, видео, файлов и приложений – специалисты советуют использовать Samsung, Secure Folder. Это отдельное зашифрованное пространство, которое работает как цифровое хранилище.

Например, туда можно установить все банковские приложения – и таким образом изолировать их от остальной экосистемы смартфона.

Там же можно хранить личные документы, фотографии и видео. В отличие от Private Space Android, в Secure Folder можно перемещать файлы из обычной галереи или файлового менеджера. Это гарантирует, что, если кто-то получит доступ к основному хранилищу телефона, эти данные он найти не сможет.

Для большей безопасности Secure Folder лучше скрыть с экрана приложений и изменить значок приложения в меню настроек.

Чаты со сквозным шифрованием

Для обмена сообщениями эксперты рекомендуют использовать приложения со сквозным шифрованием (например, WhatsApp). Это единственный способ гарантировать, что личные чаты останутся конфиденциальными и доступными лишь вам и вашему собеседнику.

Что касается именно WhatsApp, то это приложение также предлагает возможность активировать Advanced Chat Privacy для определенных разговоров (серсвис отключает автоматическую загрузку медиа, экспорт чатов и исключает сообщения для функций ИИ).

Приложения с открытым кодом

Когда дело доходит до установки приложений на телефон Samsung, специалисты советуют руководствоваться принципом прозрачности.

Дело в том, что, в отличие от фирменных приложений, исходный код приложений с открытым исходным кодом доступен публично. А это означает, что любой желающий может проверить код на наличие уязвимостей, скрытых методов сбора данных и вредоносных бэкдоров.

Не «светите» уведомления на экране блокировки

Один из самых эффективных способов обеспечения конфиденциальности – убрать с экрана блокировки содержимое ваших уведомлений.

Для этого:

Зайдите в Настройки > Уведомления > Уведомления на экране блокировки

Нажмите переключатель рядом с опцией «Скрыть содержимое».

Можно также отключить уведомления на экране блокировки для определенных приложений.

Включение автоблокировки

Это еще одна важная функция безопасности, которую можно активировать на телефоне Galaxy S23 Ultra.

Одна из самых важных причин включить Auto blocker — это предотвращение установки вредоносного ПО. Auto blocker создает сильный периметр безопасности и гарантирует, что на ваш смартфон могут быть установлены только приложения из авторизованных источников, таких как Google Play Store или Galaxy Store.

Функция также обеспечивает защиту от угроз через USB-кабели.

Включение биометрической защиты

Хотя Secure Folder обеспечивает отличную изоляцию приложений, желательно поставить еще и биометрическую защиту. Это повысит уровень безопасности и защиты для приложений, которыми вы пользуетесь часто.

Например, можно поставить биометрические «замки» для критически важных приложений, таких как приложение для торговли на фондовом рынке.

Ранее Фокус писал про настройки, которые надо включить немедленно. Среди таких настроек упоминались расширенный режим защиты и защита на экране блокировки.

Также стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Речь о новой версии программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.