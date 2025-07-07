Смартфони Samsung Galaxy у небезпеці: що радять експерти, щоб гаджети працювали справно

Ваш смартфон зберігає безліч цінних даних — від особистих чатів і фотографій до фінансових документів і паролів. Тому важливо вибрати найкращу стратегію для захисту конфіденційності.

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Прийоми, які можна використовувати для збереження безпеки, доволі прості, зазначає androidpolice.com. Експерти видання показують, як застосувати ці методи на прикладі смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra.

Використовуйте захищену папку

Для захисту особистих даних — фотографій, відео, файлів і застосунків — фахівці радять використовувати Samsung, Secure Folder. Це окремий зашифрований простір, який працює як цифрове сховище.

Наприклад, туди можна встановити всі банківські додатки — і таким чином ізолювати їх від решти екосистеми смартфона.

Там же можна зберігати особисті документи, фотографії та відео. На відміну від Private Space Android, у Secure Folder можна переміщати файли зі звичайної галереї або файлового менеджера. Це гарантує, що, якщо хтось отримає доступ до основного сховища телефону, ці дані він знайти не зможе.

Для більшої безпеки Secure Folder краще приховати з екрана застосунків і змінити значок застосунку в меню налаштувань.

Чати з наскрізним шифруванням

Для обміну повідомленнями експерти рекомендують використовувати додатки з наскрізним шифруванням (наприклад, WhatsApp). Це єдиний спосіб гарантувати, що особисті чати залишаться конфіденційними і доступними лише вам і вашому співрозмовнику.

Що стосується саме WhatsApp, то цей застосунок також пропонує можливість активувати Advanced Chat Privacy для певних розмов (сервіс відключає автоматичне завантаження медіа, експорт чатів і виключає повідомлення для функцій ШІ).

Додатки з відкритим кодом

Коли справа доходить до встановлення додатків на телефон Samsung, фахівці радять керуватися принципом прозорості.

Річ у тім, що, на відміну від фірмових додатків, вихідний код додатків з відкритим вихідним кодом доступний публічно. А це означає, що будь-хто може перевірити код на наявність вразливостей, прихованих методів збору даних і шкідливих бекдорів.

Не "світіть" повідомлення на екрані блокування

Один із найефективніших способів забезпечення конфіденційності — прибрати з екрана блокування вміст ваших повідомлень.

Для цього:

Зайдіть у Налаштування > Повідомлення > Повідомлення на екрані блокування

Натисніть перемикач поруч з опцією "Приховати вміст".

Можна також вимкнути сповіщення на екрані блокування для певних додатків.

Увімкнення автоблокування

Це ще одна важлива функція безпеки, яку можна активувати на телефоні Galaxy S23 Ultra.

Одна з найважливіших причин увімкнути Auto blocker — це запобігання встановленню шкідливого ПЗ. Auto blocker створює сильний периметр безпеки і гарантує, що на ваш смартфон можуть бути встановлені тільки додатки з авторизованих джерел, таких як Google Play Store або Galaxy Store.

Функція також забезпечує захист від загроз через USB-кабелі.

Увімкнення біометричного захисту

Хоча Secure Folder забезпечує відмінну ізоляцію додатків, бажано поставити ще й біометричний захист. Це підвищить рівень безпеки та захисту для додатків, якими ви користуєтеся часто.

Наприклад, можна поставити біометричні "замки" для критично важливих застосунків, таких як застосунок для торгівлі на фондовому ринку.

Раніше Фокус писав про налаштування, які треба ввімкнути негайно. Серед таких налаштувань згадувалися розширений режим захисту і захист на екрані блокування.

Також стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Мова про нову версію програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.