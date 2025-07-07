На рынок скоро выйдет очень странный смартфон: каких сюрпризов от него ждать (видео)

К выходу готовится один из самых необычных смартфонов – iKKO Mind On. Это будет квадратный телефон с мощным искусственным интеллектом.

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Новинка получит 4-дюймовый AMOLED-дисплей с 50-мегапиксельной камерой, которая выдвигается вперед для селфи, пишет notebookcheck.com. С размерами 86 x 72 x 8,9 мм iKKO Mind One лишь немного больше, чем Apple iPhone 16 в половинном размере. Такой миниатюрный дизайн стал возможным как раз благодаря дисплею, диагональ которого составляет всего 4,02 дюйма, а соотношение сторон действительно почти квадратное.

Камера нового смартфона тоже заслуживает внимания. Она установлена ​​на шарнире, который позволяет ей выдвигаться. Камера оснащена 1/1,56-дюймовым сенсором Sony и объективом с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Насчет процессора пока нет никаких подробностей, но уже известно, что iKKO Mind One получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти. Акцент сделан на функции ИИ – ожидается, что они будут предоставлять возможность доступа к интернету в 60 странах даже без SIM-карты (хотя, вероятно, потребуется подписка). Этот ИИ сможет отвечать на вопросы, делать заметки, распознавать объекты на фотографиях или генерировать персонализированный подкаст на основе интересов пользователя.

Аккумулятор у нового телефона будет относительно небольшим — 2200 мАч, однако благодаря компактному дисплею смартфон все равно сможет работать автономно довольно долго. Телефон будет поставляться с iKKO AI OS на базе Android 15.

Что касается цены на iKKO Mind One, то она стартует с $299 для ранних предложений, а затем вырастет до $499 в розничной продаже. Поставки нового гаджета начнутся в октябре нынешнего года.

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