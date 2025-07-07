На ринок скоро вийде дуже дивний смартфон: яких сюрпризів від нього чекати (відео)

До виходу готується один із найбільш незвичайних смартфонів — iKKO Mind On. Це буде квадратний телефон із потужним штучним інтелектом.

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Новинка отримає 4-дюймовий AMOLED-дисплей із 50-мегапіксельною камерою, яка висувається вперед для селфі, пише notebookcheck.com. З розмірами 86 x 72 x 8,9 мм iKKO Mind One лише трохи більший, ніж Apple iPhone 16 у половинному розмірі. Такий мініатюрний дизайн став можливим якраз завдяки дисплею, діагональ якого становить усього 4,02 дюйма, а співвідношення сторін справді майже квадратне.

Камера нового смартфона теж заслуговує на увагу. Вона встановлена на шарнірі, який дозволяє їй висуватися. Камера оснащена 1/1,56-дюймовим сенсором Sony і об'єктивом з оптичною стабілізацією зображення (OIS).

Щодо процесора поки немає ніяких подробиць, але вже відомо, що iKKO Mind One отримає 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-пам'яті. Акцент зроблено на функції ШІ — очікується, що вони надаватимуть можливість доступу до інтернету в 60 країнах навіть без SIM-карти (хоча, ймовірно, буде потрібна підписка). Цей ШІ зможе відповідати на запитання, робити нотатки, розпізнавати об'єкти на фотографіях або генерувати персоналізований подкаст на основі інтересів користувача.

Акумулятор у нового телефону буде відносно невеликим — 2200 мАг, однак завдяки компактному дисплею смартфон все одно зможе працювати автономно досить довго. Телефон постачатиметься з iKKO AI OS на базі Android 15.

Що стосується ціни на iKKO Mind One, то вона стартує з $299 для ранніх пропозицій, а потім зросте до $499 у роздрібному продажі. Поставки нового гаджета почнуться в жовтні нинішнього року.

Раніше Фокус писав про топ-5 дивних гаджетів, про які ви й не знали. У списку опинилися телефон-банан, динамік-подушка, незвичайний сканер для діагностики автомобіля.

Також стало відомо, що вчені створили незвичайний прозорий пристрій, який може заряджати ґаджети від Wi-Fi і сонця: Ефект прозорості досягається завдяки складу новаторського пристрою — оксид індію та олова практично невидимий на світлі, завдяки чому пристрій має оптичну прозорість понад 80%.