На рынок вышел новый мощный смартфон: чем он так нравится экспертам (фото)

Китайская компания OnePlus официально представила новинку в своей линейке Nord – смартфон OnePlus Nord 5. Как сразу заметили специалисты, это не типичный телефон среднего класса.

Related video

Nord 5 обладает всеми качествами, которых ждут от флагманского телефона, пишет phonearena.com. Тут и высокая производительность, и надежная батарея с быстрой зарядкой, и хорошая камера, и эффектный дисплей, и интересные программные функции (в том числе ИИ).

Основные характеристики нового смартфона Nord 5:

чипсет Snapdragon 8s Gen 3 с графическим процессором Adreno 735, поддерживающий плавный игровой процесс со скоростью до 144 кадров в секунду;

6,83-дюймовый дисплей Swift AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц;

аккумулятор емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и функцией Bypass Charging;

основная камера Sony LYT-700 50 МП с оптической стабилизацией изображения и фронтальная камера для селфи 50 МП;

варианты хранения данных – 256 или 512 ГБ и 8 или 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X для многозадачности.

Правда, процессор Snapdragon 8s Gen 5 уступает топовому Snapdragon 8 Elite, но он тоже от компании Qualcomm и отлично справляется с повседневными задачами. Даже игровой процесс идет хорошо – ведь телефон поддерживает 144 кадра в секунду (fps) в таких играх, как PUBG, Call of Duty: Mobile и Free Fire MAX.

Смартфон Nord 5 получил довольно неплохой чипсет Фото: OnePlus

В качестве графического процессора используется Adreno 735 (также от Qualcomm). Телефон может быть оснащен 8 или 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X, а объем встроенной памяти составляет 256 или 512 ГБ (стандарт UFS 3.1).

Впереди есть 50-мегапиксельная селфи-камера с сенсором ISOCELL JN5 — она уже заслужила очень высокие оценки экспертов.

На задней панели находится 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700 для основной камеры (с OIS — оптической стабилизацией изображения). Кроме того, есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Специалисты хвалят камеру Nord 5 Фото: OnePlus

Nord 5 поддерживает высококачественную запись видео – до 4K со скоростью 60 кадров в секунду с такими функциями, как электронная и оптическая стабилизация изображения, замедленная съёмка, покадровая съёмка и 18-кратный цифровой зум. Смартфон предлагает различные режимы съёмки, включая «Портрет», «Ночной пейзаж» и «Кинематографический». Фронтальная камера также оснащена автофокусом и стабилизацией, способна записывать видео 4K и включает разблокировку по лицу, улучшение изображения и несколько режимов селфи.

Nord 5 оснащен 6,83-дюймовым дисплеем Swift AMOLED с соотношением сторон 19,8:9 и разрешением 1,5K (2800 x 1272 пикселей), что обеспечивает плотность пикселей 450 ppi. Он обеспечивает высокое соотношение экрана к корпусу в 93,6% и поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Дисплей предлагает множество функций, таких как как частота отклика сенсора 3000 Гц, широтно-импульсная модуляция с частотой 3840 Гц для защиты зрения, технология Sun-amp и различные настраиваемые параметры (калибровка цвета, регулировка температуры, режимы комфорта для глаз, а также ночной режим или режим для сна).

Батарея тут несъемная, одноэлементная, ёмкостью 5200 мА·ч. Nord 5 поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт.

Высота Nord 5 – 163,41 мм, ширина – 77,04 мм, толщина – 8,1 мм, а вес составляет 211 граммов. «Как раз достаточно, чтобы не давать вам забыть о своем существовании, но не выглядеть при этом кирпичом», – шутят эксперты.

OnePlus Nord 5-выглядит довольно внушительно Фото: OnePlus

Телефон доступен в трех цветах: черном, мраморно-белом и бледно-голубом.

Также Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.

Ранее стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T в смысле мощности батареи показал результат даже лучший, чем у флагманских телефонов Apple и Samsung. Этому помогли массивная батарея емкостью 6260 мАч и новая кремний-углеродная технология.