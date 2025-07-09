На ринок вийшов новий потужний смартфон: чим він так подобається експертам (фото)

Китайська компанія OnePlus офіційно представила новинку у своїй лінійці Nord — смартфон OnePlus Nord 5. Як одразу помітили фахівці, це не типовий телефон середнього класу.

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Nord 5 має всі якості, яких чекають від флагманського телефону, пише phonearena.com. Тут і висока продуктивність, і надійна батарея зі швидкою зарядкою, і хороша камера, і ефектний дисплей, і цікаві програмні функції (зокрема, ШІ).

Основні характеристики нового смартфона Nord 5:

чипсет Snapdragon 8s Gen 3 з графічним процесором Adreno 735, що підтримує плавний ігровий процес зі швидкістю до 144 кадрів за секунду;

6,83-дюймовий дисплей Swift AMOLED з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц;

акумулятор ємністю 5200 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт і функцією Bypass Charging;

основна камера Sony LYT-700 50 МП з оптичною стабілізацією зображення і фронтальна камера для селфі 50 МП;

варіанти зберігання даних — 256 або 512 ГБ і 8 або 12 ГБ швидкої оперативної пам'яті LPDDR5X для багатозадачності.

Щоправда, процесор Snapdragon 8s Gen 5 поступається топовому Snapdragon 8 Elite, але він теж від компанії Qualcomm і відмінно справляється з повсякденними завданнями. Навіть ігровий процес йде добре — адже телефон підтримує 144 кадри в секунду (fps) в таких іграх, як PUBG, Call of Duty: Mobile і Free Fire MAX.

Смартфон Nord 5 отримав досить непоганий чіпсет Фото: OnePlus

В якості графічного процесора використовується Adreno 735 (також від Qualcomm). Телефон може бути оснащений 8 або 12 ГБ швидкої оперативної пам'яті LPDDR5X, а обсяг вбудованої пам'яті становить 256 або 512 ГБ (стандарт UFS 3.1).

Попереду є 50-мегапіксельна селфі-камера з сенсором ISOCELL JN5 — вона вже заслужила дуже високі оцінки експертів.

На задній панелі знаходиться 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-700 для основної камери (з OIS — оптичною стабілізацією зображення). Крім того, є 8-мегапіксельна надширококутна камера.

Фахівці хвалять камеру Nord 5 Фото: OnePlus

Nord 5 підтримує високоякісний запис відео — до 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду з такими функціями, як електронна та оптична стабілізація зображення, сповільнена зйомка, покадрова зйомка і 18-кратний цифровий зум. Смартфон пропонує різні режими зйомки, включаючи "Портрет", "Нічний пейзаж" і "Кінематографічний". Фронтальна камера також оснащена автофокусом і стабілізацією, здатна записувати відео 4K і має розблокування за обличчям, поліпшення зображення і кілька режимів селфі.

Nord 5 оснащений 6,83-дюймовим дисплеєм Swift AMOLED зі співвідношенням сторін 19,8:9 і роздільною здатністю 1,5K (2800 x 1272 пікселів), що забезпечує щільність пікселів 450 ppi. Він забезпечує високе співвідношення екрана до корпусу в 93,6% і підтримує частоту оновлення до 144 Гц. Дисплей пропонує безліч функцій, як-от частота відгуку сенсора 3000 Гц, широтно-імпульсна модуляція з частотою 3840 Гц для захисту зору, технологія Sun-amp і різні параметри, які можна налаштувати (калібрування кольору, регулювання температури, режими комфорту для очей, а також нічний режим або режим для сну).

Батарея тут незнімна, одноелементна, ємністю 5200 мА-год. Nord 5 підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 80 Вт і зворотну дротову зарядку потужністю 5 Вт.

Висота Nord 5 — 163,41 мм, ширина — 77,04 мм, товщина — 8,1 мм, а вага становить 211 грамів. "Якраз достатньо, щоб не давати вам забути про своє існування, але не виглядати при цьому цеглою", — жартують експерти.

OnePlus Nord 5 виглядає досить переконливо Фото: OnePlus

Телефон доступний у трьох кольорах: чорному, мармурово-білому і блідо-блакитному.

Також Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.

Раніше стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T у сенсі потужності батареї показав результат навіть кращий, ніж у флагманських телефонів Apple і Samsung. Цьому допомогли масивна батарея ємністю 6260 мАг і нова кремній-вуглецева технологія.