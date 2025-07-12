Эксперты назвали самый мощный смартфон: не разряжается неделями благодаря батарее 25 500 мАч

Современного пользователя сложно чем-то удивить, ведь рынок смартфонов огромен и разнообразен. Но бывают модели, которые действительно впечатляют – например, суперзащищенный смартфон Armor 34 Pro от Ulefone.

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Это первый в мире защищенный телефон со встроенным проектором и функцией ночного видения, сообщает androidauthority.com. Такой смартфон особенно оценят любители активного отдыха.

Благодаря яркости 150 люмен, разрешению 480p и автофокусировке для простой настройки, проектор Armor 34 Pro может работать даже в самых сложных условиях.

Сам смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300 5G, оснащен16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD до 2 ТБ и виртуальной оперативной памяти).

Его 6,95-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Мощная батарея

Armor 34 Pro получил аккумулятор емкостью 25 500 мА·ч — это один из самых мощных в истории смартфонов. Такая огромная батарея обеспечит до 138 часов в режиме разговора и 1380 часов в режиме ожидания.

Телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт для подзарядки других устройств.

Конечно, такие габариты требуют массивного корпуса. Поэтому Armor 34 Pro – не из легких телефонов: его вес - 825 г, а толщина – 32,7 мм, но для любителей походов, кемпингов и прочих активностей это как раз то, что нужно, отмечает издание.

Уникальный проектор

Характеристики камеры включают 50-мегапиксельный основной объектив, 64-мегапиксельную инфракрасную камеру ночного видения для съемки в полной темноте, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон Armor 34 Pro также оснащен оснащено функциями искусственного интеллекта – есть помощники по написанию текстов, математические помощники и функции записи аннотаций на основе искусственного интеллекта. Устройство работает на базе Android 15 со встроенной поддержкой ChatGPT, Gemini и Grok.

Дополнительные функции включают динамик мощностью 98 дБ, светодиодный светильник мощностью 1100 люмен, отдельный аварийный красный/синий светильник и поддержку профессиональных аксессуаров, таких как эндоскопы или микроскопы, через разъем uSmart.

Напомним, модель Ulefone Armor 28 Ultra ранее была включена в список самых прочных смартфонов, которые не боятся ни грязи, ни воды, ни даже падений.

Также Фокус сообщал, что в мае этого года вышел бюджетный "неубиваемый" смартфон Ulefone Armor X32. Защищенный стеклом Glass 5, он может остаться невредимым даже после царапины отверткой.