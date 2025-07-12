Експерти назвали найпотужніший смартфон: не розряджається тижнями завдяки батареї 25 500 мАг

Сучасного користувача складно чимось здивувати, адже ринок смартфонів величезний і різноманітний. Але бувають моделі, які дійсно вражають — наприклад, суперзахищений смартфон Armor 34 Pro від Ulefone.

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Це перший у світі захищений телефон із вбудованим проектором і функцією нічного бачення, повідомляє androidauthority.com. Такий смартфон особливо оцінять любителі активного відпочинку.

Завдяки яскравості 150 люмен, роздільній здатності 480p і автофокусуванню для простого налаштування, проектор Armor 34 Pro може працювати навіть у найскладніших умовах.

Сам смартфон працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7300 5G, оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення за допомогою карти microSD до 2 ТБ і віртуальної оперативної пам'яті).

Його 6,95-дюймовий дисплей FHD+ з частотою оновлення 120 Гц захищений склом Gorilla Glass 5.

Потужна батарея

Armor 34 Pro отримав акумулятор ємністю 25 500 мА-год — це один із найпотужніших в історії смартфонів. Така величезна батарея забезпечить до 138 годин у режимі розмови та 1380 годин у режимі очікування.

Телефон підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт і зворотну дротову зарядку потужністю 10 Вт для підзарядки інших пристроїв.

Звичайно, такі габарити вимагають масивного корпусу. Тому Armor 34 Pro — не з легких телефонів: його вага — 825 г, а товщина — 32,7 мм, але для любителів походів, кемпінгів та інших активностей це якраз те, що потрібно, зазначає видання.

Унікальний проектор

Характеристики камери включають 50-мегапіксельний основний об'єктив, 64-мегапіксельну інфрачервону камеру нічного бачення для зйомки в повній темряві, 50-мегапіксельний надширококутний сенсор і 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон Armor 34 Pro також оснащений оснащено функціями штучного інтелекту — є помічники з написання текстів, математичні помічники та функції запису анотацій на основі штучного інтелекту. Пристрій працює на базі Android 15 із вбудованою підтримкою ChatGPT, Gemini та Grok.

Додаткові функції включають динамік потужністю 98 дБ, світлодіодний світильник потужністю 1100 люмен, окремий аварійний червоний/синій світильник і підтримку професійних аксесуарів, таких як ендоскопи або мікроскопи, через роз'єм uSmart.

Нагадаємо, модель Ulefone Armor 28 Ultra раніше була занесена до списку найміцніших смартфонів, які не бояться ні бруду, ні води, ні навіть падінь.

Також Фокус повідомляв, що в травні цього року вийшов бюджетний "невбиваний" смартфон Ulefone Armor X32. Захищений склом Glass 5, він може залишитися неушкодженим навіть після подряпини викруткою.