Одна простая настройка на Android заставит Google работать безукоризненно: что нужно сделать

Компания Google добавляет новую панель управления для оптимизации обновлений важных фоновых служб на телефонах на базе Android.

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Новинка называется «Системные службы» и находится в настройках конфиденциальности и безопасности вашего смартфона, пишет androidauthority.com. Эта панель позволяет управлять уже существующими службами или устанавливать новые.

Дополнительные сервисы идут «довеском» к базовой прошивке Android. Такие сервисы отвечают за активацию различных функций вашего телефона, повышение его безопасности и даже за активацию основных функций других приложений. Большинство этих сервисов обновляются ежемесячно (в отличие от обычных обновлений прошивки Android), и новейшие версии можно загрузить через Google Play.

Но если отключить автоматическое обновление приложений в Play Store, некоторые из этих обновлений могут остаться незамеченными, несмотря на свою важность, указывает издание. Для этого Google и понадобилась специальная панель управления.

Кроме того, недавно в настройках Android была добавлена ​​новая страница «Системные службы» для управления всеми фоновыми службами Google. Это также решает распространенную проблему с тем, что на самом деле телефон Android никогда не обновляется до последней версии. Между прочим, для этих фоновых приложений тоже могут включить автоматическое обновление.

Новая панель управления отображает список всех системных служб, поддерживаемых вашим телефоном, и делит его на категории «Доступные обновления», «Не установлено» и «Актуально». Хотя интерфейс также позволяет удалять или отключать эти фоновые службы, лучше этого не делать – это может сказаться на удобстве использования устройства.

Панель будет включена в обновление системных служб Google уже в июле 2025 года. Для того, чтобы ее найти, перейдите в раздел «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Системные службы» (тут вы сможете просмотреть список внутренних служб, которые обеспечивают бесперебойную работу всех функций вашего телефона Android).

Панель системных служб становится доступной для устройств под управлением Android 6 Marshmallow и более поздних версий. Если вы не видите её сразу, перейдите в раздел «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Система и обновления» и установите последнее обновление системы из Google Play. Затем перезагрузите телефон – и на нем появится новая опция.

Ранее Фокус писал про настройки, которые надо включить на всех смартфонах Android. Сделать это надо поскорее, так как речь идет о безопасности.

Также сообщалось о функциях Android 16, которые лучше отключить на смартфоне. Среди таких назывались анимация в Material You 3 и режим Gemini Live – мол, анимация слишком отвлекает внимание, а голосовой помощник потребляет слишком много заряда батареи.