Одне просте налаштування на Android змусить Google працювати бездоганно: що потрібно зробити

Компанія Google додає нову панель управління для оптимізації оновлень важливих фонових служб на телефонах на базі Android.

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Новинка називається "Системні служби" і знаходиться в налаштуваннях конфіденційності та безпеки вашого смартфона, пише androidauthority.com. Ця панель дає змогу керувати вже наявними службами або встановлювати нові.

Додаткові сервіси йдуть "доважком" до базової прошивки Android. Такі сервіси відповідають за активацію різних функцій вашого телефона, підвищення його безпеки і навіть за активацію основних функцій інших додатків. Більшість цих сервісів оновлюються щомісяця (на відміну від звичайних оновлень прошивки Android), і найновіші версії можна завантажити через Google Play.

Але якщо відключити автоматичне оновлення додатків у Play Store, деякі з цих оновлень можуть залишитися непоміченими, незважаючи на свою важливість, вказує видання. Для цього Google і знадобилася спеціальна панель управління.

Крім того, нещодавно в налаштуваннях Android було додано нову сторінку "Системні служби" для управління всіма фоновими службами Google. Це також вирішує поширену проблему з тим, що насправді телефон Android ніколи не оновлюється до останньої версії. Між іншим, для цих фонових додатків теж можуть увімкнути автоматичне оновлення.

Нова панель управління відображає список усіх системних служб, підтримуваних вашим телефоном, і ділить його на категорії "Доступні оновлення", "Не встановлено" і "Актуально". Хоча інтерфейс також дає змогу видаляти або відключати ці фонові служби, краще цього не робити — це може позначитися на зручності використання пристрою.

Панель буде включена в оновлення системних служб Google вже в липні 2025 року. Для того, щоб її знайти, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Системні служби" (тут ви зможете переглянути список внутрішніх служб, які забезпечують безперебійну роботу всіх функцій вашого телефону Android).

Панель системних служб стає доступною для пристроїв під управлінням Android 6 Marshmallow і пізніших версій. Якщо ви не бачите її одразу, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Система та оновлення" і встановіть останнє оновлення системи з Google Play. Потім перезавантажте телефон — і на ньому з'явиться нова опція.

Раніше Фокус писав про налаштування, які треба ввімкнути на всіх смартфонах Android. Зробити це треба якнайшвидше, оскільки йдеться про безпеку.

Також повідомлялося про функції Android 16, які краще відключити на смартфоні. Серед таких називалися анімація в Material You 3 і режим Gemini Live — мовляв, анімація надто відволікає увагу, а голосовий помічник споживає надто багато заряду батареї.