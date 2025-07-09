Samsung Galaxy Unpacked испорчен: характеристики Galaxy Z Fold 7 раскрыты раньше срока

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, где компания традиционно анонсирует новые устройства, состоится 9 июня, но накануне произошла утечка презентационных материалов с характеристиками складных смартфонов серии Galaxy Z Fold 7.

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Вероятно, Galaxy Z Fold 7 лишат поддержки стилуса S Pen. Такими сведениями раньше срока поделился надежный информатор Роланд Квандт, передает сайт The Verge.

Судя по маркетинговым материалам, Galaxy Z Fold 7 получит очень тонкий профиль. Толщина в разложенном виде составляет 4,2 мм, а вес — 215 граммов, или "меньше большой плитки шоколада". Другая модель, Z Flip 7, будет иметь толщину 6,5 мм в разложенном виде, что маркетологи сравнивают с шириной карандаша.

Слайд презентации Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Bluesky

Как отметил Роланд Квандт, в презентации нигде не упоминается S Pen на Z Fold 7. В предыдущих поколениях складного смартфона стилус S Pen Fold Edition продавался отдельно и хранился в специальном футляре, а не внутри самого телефона, как в случае с Galaxy S25 Ultra. Согласно утечке, Z Fold 7 может вообще не поддерживать S Pen.

Кроме того, Квандт опубликовал предполагаемые изображения и характеристики Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra. Новые Watch Ultra, похоже, поставляются с обновленной памятью на 64 ГБ, по сравнению с 32 ГБ у предшественника. Они также имеют многие из тех же функций, что и предыдущие Watch Ultra, включая 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей, до 100 часов автономной работы в режиме энергосбережения, сирену безопасности и двухчастотный GPS.

Слайд презентации смартчасов Galaxy Watch 8 Фото: Bluesky

Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic, похоже, используют ту же круглую форму дисплея и квадратный дизайн корпуса, что и Watch Ultra. Материалы также показывают, что Watch 8 может предложить улучшенную яркость в 3000 нит и иметь на 11 процентов более тонкий профиль, чем его предшественник.

Между тем, Watch 8 Classic может получить гораздо больше памяти (64 ГБ) и более мощный аккумулятор на 445 мАч по сравнению с 16 ГБ памяти и аккумулятором до 425 мАч у Watch 6 Classic. Кроме того, похоже, что Galaxy Watch 8 Classic будет доступен только в одном размере — 1,3 дюйма, с серебристым вращающимся безелем и черным или белым циферблатом.

Samsung может подтвердить или опровергнуть эту информацию, представив все эти устройства во время мероприятия Unpacked. Трансляция начнется 9 июля в 17:00 по восточному времени.

В июне сообщали, что Galaxy Z Flip 7 может получить спутниковую связь. Об этом заявила компания Skylo, которая является официальным поставщиком Samsung.

Ранее появилась информация о характеристиках смартфона Samsung Galaxy 26 Ultra. Он может оказаться тоньше iPhone 17 Pro Max.