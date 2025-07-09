Samsung Galaxy Unpacked зіпсовано: характеристики Galaxy Z Fold 7 розкрито раніше терміну

Захід Samsung Galaxy Unpacked, де компанія традиційно анонсує нові пристрої, відбудеться 9 червня, але напередодні стався витік презентаційних матеріалів з характеристиками складних смартфонів серії Galaxy Z Fold 7.

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Ймовірно, Galaxy Z Fold 7 позбавлять підтримки стилуса S Pen. Такими відомостями раніше терміну поділився надійний інформатор Роланд Квандт, передає сайт The Verge.

Судячи з маркетингових матеріалів, Galaxy Z Fold 7 отримає дуже тонкий профіль. Товщина в розкладеному вигляді становить 4,2 мм, а вага — 215 грамів, або "менше великої плитки шоколаду". Інша модель, Z Flip 7, матиме товщину 6,5 мм у розкладеному вигляді, що маркетологи порівнюють із шириною олівця.

Слайд презентації Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Bluesky

Як зазначив Роланд Квандт, у презентації ніде не згадується S Pen на Z Fold 7. У попередніх поколіннях складного смартфона стилус S Pen Fold Edition продавався окремо і зберігався в спеціальному футлярі, а не всередині самого телефону, як у випадку з Galaxy S25 Ultra. Згідно з витоком, Z Fold 7 може взагалі не підтримувати S Pen.

Крім того, Квандт опублікував передбачувані зображення і характеристики Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic і Galaxy Watch Ultra. Нові Watch Ultra, схоже, поставляються з оновленою пам'яттю на 64 ГБ, порівняно з 32 ГБ у попередника. Вони також мають багато з тих самих функцій, що й попередні Watch Ultra, включно з 1,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм, до 100 годин автономної роботи в режимі енергоощадності, сиреною безпеки та двочастотним GPS.

Слайд презентації смартгодинника Galaxy Watch 8 Фото: Bluesky

Galaxy Watch 8 і Watch 8 Classic, схоже, використовують ту саму круглу форму дисплея і квадратний дизайн корпусу, що і Watch Ultra. Матеріали також показують, що Watch 8 може запропонувати поліпшену яскравість у 3000 ніт і мати на 11 відсотків тонший профіль, ніж його попередник.

Тим часом, Watch 8 Classic може отримати набагато більше пам'яті (64 ГБ) і потужніший акумулятор на 445 мАг порівняно з 16 ГБ пам'яті та акумулятором до 425 мАг у Watch 6 Classic. Крім того, схоже, що Galaxy Watch 8 Classic буде доступний тільки в одному розмірі — 1,3 дюйма, зі сріблястим обертовим безелем і чорним або білим циферблатом.

Samsung може підтвердити або спростувати цю інформацію, представивши всі ці пристрої під час заходу Unpacked. Трансляція розпочнеться 9 липня о 17:00 за східним часом.

У червні повідомляли, що Galaxy Z Flip 7 може отримати супутниковий зв'язок. Про це заявила компанія Skylo, яка є офіційним постачальником Samsung.

Раніше з'явилася інформація про характеристики смартфона Samsung Galaxy 26 Ultra. Він може виявитися тоншим за iPhone 17 Pro Max.