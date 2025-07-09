Обновление спасет старые телефоны Xiaomi: проверьте, есть ли в списке ваш смартфон

Китайская компания Xiaomi начала запускать стабильную версию обновления Android 16 на свои смартфоны. Глобальных изменений интерфейса не предвидится, но заявлено множество улучшений, которые понравится пользователям.

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Xiaomi стала первым брендом, не принадлежащим Google, но уже запустившим Android 16, пишет gizmochina.com. Причем обновление не ограничивается Китаем – оно доступно по всему миру.

Обновление для смартфонов Xiaomi включает новую версию фирменной оболочки HyperOS 2.3, которая обещает более плавную работу, более совершенную анимацию и улучшенный опыт использования программного обеспечения.

Xiaomi 15 стал первым устройством, получившим обновление HyperOS 2.3 на базе Android 16. Обновление начала получать и модель Xiaomi 14T Pro.

Пока что стабильная сборка доступна только на этих двух смартфонах, но Xiaomi активно проводит бета-тестирование Android 16 и на других своих устройствах. Скорее всего, они в ближайшее время тоже получат обновление. В писке кандидатов уже значатся:

Redmi K70,

Poco F7,

Poco X7 Pro,

Xiaomi Mix Flip,

Xiaomi Pad 7 Pro.

Обычно смартфоны Xiaomi автоматически проверяют наличие новых обновлений и уведомляют об этом пользователей. Но тут, в контексте крупного обновления, специалисты рекомендуют проводить такую проверку вручную.

Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в раздел «Настройки» > «О телефоне» и нажмите на логотип HyperOS . Если обновление доступно, вы можете установить его. Убедитесь, что на вашем устройстве достаточно памяти и заряд аккумулятора не менее 30%. Обратите внимание, что обновления обычно устанавливаются поэтапно. Поэтому их получение может занять несколько дней.

Что касается обновления HyperOS 2.3, то оно улучшает анимацию и переходы, а также обеспечивает лучшую интеграцию с новыми приложениями. Оно включает и новейшие функции безопасности Android 16.

Интересно, что сама компания Xiaomi пока не делала официального заявления о выходе Android 16. На данный момент также нет подтверждённых сроков выпуска и полного списка поддерживаемых устройств. Но, как отмечают эксперты, раз стабильные сборки уже выпускаются, официальное объявление должно появиться в ближайшие дни.

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Также напомним, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».