Оновлення врятує старі телефони Xiaomi: перевірте, чи є в списку ваш смартфон

Китайська компанія Xiaomi почала запускати стабільну версію оновлення Android 16 на свої смартфони. Глобальних змін інтерфейсу не передбачається, але заявлено безліч поліпшень, які сподобається користувачам.

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Xiaomi стала першим брендом, який не належить Google, але вже запустив Android 16, пише gizmochina.com. Причому оновлення не обмежується Китаєм — воно доступне по всьому світу.

Оновлення для смартфонів Xiaomi включає нову версію фірмової оболонки HyperOS 2.3, яка обіцяє плавнішу роботу, досконалішу анімацію і покращений досвід використання програмного забезпечення.

Xiaomi 15 став першим пристроєм, який отримав оновлення HyperOS 2.3 на базі Android 16. Оновлення почала отримувати і модель Xiaomi 14T Pro.

Поки що стабільна збірка доступна тільки на цих двох смартфонах, але Xiaomi активно проводить бета-тестування Android 16 і на інших своїх пристроях. Найімовірніше, вони найближчим часом теж отримають оновлення. У списку кандидатів уже значаться:

Redmi K70,

Poco F7,

Poco X7 Pro,

Xiaomi Mix Flip,

Xiaomi Pad 7 Pro.

Зазвичай смартфони Xiaomi автоматично перевіряють наявність нових оновлень і повідомляють про це користувачів. Але тут, у контексті великого оновлення, фахівці рекомендують проводити таку перевірку вручну.

Щоб перевірити наявність оновлень, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Про телефон" і натисніть на логотип HyperOS . Якщо оновлення доступне, ви можете встановити його. Переконайтеся, що на вашому пристрої достатньо пам'яті та заряд акумулятора не менше 30%. Зверніть увагу, що оновлення зазвичай встановлюються поетапно. Тому їх отримання може зайняти кілька днів.

Що стосується оновлення HyperOS 2.3, то воно покращує анімацію і переходи, а також забезпечує кращу інтеграцію з новими додатками. Воно включає і новітні функції безпеки Android 16.

Цікаво, що сама компанія Xiaomi поки не робила офіційної заяви про вихід Android 16. Наразі також немає підтверджених термінів випуску і повного списку підтримуваних пристроїв. Але, як відзначають експерти, раз стабільні збірки вже випускаються, офіційне оголошення має з'явитися найближчими днями.

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Також нагадаємо, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".