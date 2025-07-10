В сеть "утекли" данные о новом флагманском смартфоне: он будет мощнее, чем думали

Инсайдеры обнародовали информацию о готовящемся к выходу смартфоне Magic 8 Pro от китайского бренда Honor. Судя по утечкам, батарея у флагмана будет гораздо сильнее, чем ожидалось.

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Телефон получит аккумулятор емкостью около 7000 мА·ч, сообщает gizmochina.com. для сравнения, у предыдущей модели батарея была емкостью 5850 мА·ч. Поддержка быстрой зарядки, вероятно, останется прежнем уровне, с проводной поддержкой мощности 80 или 100 Вт. Что касается беспроводной зарядки, то этой информации пока нет.

Еще стало известно, что Magic 8 Pro будет оснащен плоским дисплеем диагональю 6,71 дюйма — это немного меньше, чем изогнутый OLED-дисплей LTPO размером 6,8 дюйма у Magic 7 Pro. Пока что нет подробностей насчет разрешения и яркости, но, если Honor последует прошлогоднему тренду, то можно ожидать высокой частоты обновления и ШИМ-регулировки яркости для снижения нагрузки на глаза.

Смартфон, предположительно, будет работать на базе нового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Между прочим, этот чип проявляет себя отлично – он набирает более 4000 баллов в одноядерных тестах и ​​свыше 11 000 баллов в многоядерных.

Что касается камеры, то Magic 8 Pro, вероятно, сохранит 200-мегапиксельный телеобъектив от предшественника. Однако, по данным инсайдеров, основная и телеобъективная камеры были «значительно модернизированы», поэтому там, наверно, появится новый сенсор или стек обработки изображений.

Magic 8 Pro сохранит функцию 3D-распознавания лиц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Информация о спутниковой связи, материалах корпуса и сертификации дисплея пока что тоже отсутствует. Но эксперты допускают, что Honor продолжит собственную традицию и оснастит новый телефон показателями защиты IP68/IP69 и корпусом из премиального стекла.

Выпуск телефона Honor Magic 8 Pro запланирован на октябрь этого года.

Отметим, что ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, но технически это не совсем так.

Также стало известно, что Honor выпустит смартфоны с рекордно большой батареей. Речь об аккумуляторе более 8000 мАч, а телефоны пока что условно названы Honor X70 или Honor Power 2.