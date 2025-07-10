У мережу "витекли" дані про новий флагманський смартфон: він буде потужнішим, ніж думали

Інсайдери оприлюднили інформацію про підготовлюваний до виходу смартфон Magic 8 Pro від китайського бренду Honor. Судячи з витоків, батарея у флагмана буде набагато сильнішою, ніж очікувалося.

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Телефон отримає акумулятор ємністю близько 7000 мА-год, повідомляє gizmochina.com. для порівняння, у попередньої моделі батарея була ємністю 5850 мА-год. Підтримка швидкої зарядки, ймовірно, залишиться на колишньому рівні, з дротовою підтримкою потужності 80 або 100 Вт. Що стосується бездротової зарядки, то цієї інформації поки немає.

Ще стало відомо, що Magic 8 Pro буде оснащений плоским дисплеєм діагоналлю 6,71 дюйма — це трохи менше, ніж вигнутий OLED-дисплей LTPO розміром 6,8 дюйма у Magic 7 Pro. Поки що немає подробиць щодо роздільної здатності і яскравості, але, якщо Honor піде за торішнім трендом, то можна очікувати високої частоти оновлення і ШІМ-регулювання яскравості для зниження навантаження на очі.

Смартфон, імовірно, працюватиме на базі нового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Між іншим, цей чіп проявляє себе відмінно — він набирає понад 4000 балів в одноядерних тестах і понад 11 000 балів у багатоядерних.

Що стосується камери, то Magic 8 Pro, ймовірно, збереже 200-мегапіксельний телеоб'єктив від попередника. Однак, за даними інсайдерів, основна і телеоб'єктивна камери були "значно модернізовані", тому там, напевно, з'явиться новий сенсор або стек обробки зображень.

Magic 8 Pro збереже функцію 3D-розпізнавання облич і ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Інформація про супутниковий зв'язок, матеріали корпусу і сертифікацію дисплея поки що теж відсутня. Але експерти припускають, що Honor продовжить власну традицію і оснастить новий телефон показниками захисту IP68/IP69 і корпусом з преміального скла.

Випуск телефону Honor Magic 8 Pro заплановано на жовтень цього року.

Зазначимо, що раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, але технічно це не зовсім так.

Також стало відомо, що Honor випустить смартфони з рекордно великою батареєю. Мова про акумулятор понад 8000 мАг, а телефони поки що умовно названі Honor X70 або Honor Power 2.