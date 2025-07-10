Популярным смартфонам недоставало очень важной функции: какое решение нашлось

Современные Android-смартфоны научились решать самые сложные задачи, и даже удивительно, что иногда им не хватает каких-то совсем простых вещей. Например, списка контактов, которые пользователь мог бы сортировать по дате добавления.

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Например, такая опция отсутствовала на смартфонах Pixel, пишет androidauthority.com. но бывает ситуация, когда люди хотят найти недавние контакты, – например, человека, которое они добавили в список на прошлой неделе, но забыли его имя. А бывает и наоборот – надо найти очень давние контакты, а имена в списке могут совпадать.

Ни приложение Samsung Phone, ни приложение Google Contacts на смартфоне Galaxy S24 Plus не сохраняют эту информацию, отмечает издание. Такая же ситуация и со смартфоном Google Pixel 8, и нужной опции нет вообще ни на одном флагманском телефоне. Лучшее, что можно сделать, — это заглянуть в журнал вызовов или мессенджеры в поисках подсказок, но это не очень удобно.

После дополнительных исследований эксперты издания нашли решение получше (хотя с оговоркой, что и оно несовершенно). Тут могут пригодиться не очень известные приложения в Play Market – в частности, Quis и Recent Contacts.

Кроме сортировки по имени и фамилии, оба приложения позволяют сортировать контакты по дате добавления. Но сложность в том, что они начнут работать после установки и не затронут контакты, которые были добавлены раньше.

Но даже так Quis и Recent Contacts могут оказаться полезны. Они стараются оценить порядок старых контактов, используя Raw ID — скрытое значение, которое обычно отражает порядок добавления. Объединение контактов, синхронизация между устройствами и перенос из других учётных записей — всё это может привести к перетасовке или сбросу этих ID, что делает последовательность ненадёжной. Но если вам и не нужен идеальный порядок, то такое решение как раз подойдет.

Как сортировать контакты по дате добавления через Quis:

Загрузите приложение Quis из Play Store.

Нажмите «Далее» в уведомлении о доступе к контактам и разрешите приложению доступ к вашим контактам.

Когда вы увидите свои контакты, нажмите на значок сортировки в правом верхнем углу.

Во всплывающем меню «Порядок сортировки» выберите «Хронологический», а затем «Приблизительный».

Большинство недавно добавленных контактов должны отображаться в верхней части списка, а те, что находятся в нижней части, в основном представляют собой более старые записи.

Как сортировать контакты через Recent Contacts:

Загрузите приложение Recent Contacts из Play Store.

Откройте приложение и разрешите ему доступ к вашим контактам.

Контакты уже должны быть отсортированы по дате добавления (от самых новых к самым старым). Если этого не произошло, нажмите на значок сортировки в правом верхнем углу, аналогичный значку в Quis.

После этого вы можете выбрать дату добавления, отсортировав сначала самые новые или самые старые, или сортировать по дате последнего изменения.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками

Также стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано именно с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.