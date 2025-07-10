Популярним смартфонам бракувало дуже важливої функції: яке рішення знайшлося

Сучасні Android-смартфони навчилися вирішувати найскладніші завдання, і навіть дивно, що іноді їм не вистачає якихось зовсім простих речей. Наприклад, списку контактів, які користувач міг би сортувати за датою додавання.

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Наприклад, така опція була відсутня на смартфонах Pixel, пише androidauthority.com. але буває ситуація, коли люди хочуть знайти нещодавні контакти — наприклад, людину, яку вони додали до списку минулого тижня, але забули її ім'я. А буває і навпаки — треба знайти дуже давні контакти, а імена в списку можуть збігатися.

Ані додаток Samsung Phone, ані додаток Google Contacts на смартфоні Galaxy S24 Plus не зберігають цю інформацію, зазначає видання. Така сама ситуація і зі смартфоном Google Pixel 8, і потрібної опції немає взагалі на жодному флагманському телефоні. Найкраще, що можна зробити, — це зазирнути в журнал викликів або месенджери в пошуках підказок, але це не дуже зручно.

Після додаткових досліджень експерти видання знайшли краще рішення (хоча із застереженням, що і воно недосконале). Тут можуть стати в пригоді не дуже відомі додатки в Play Market — зокрема, Quis і Recent Contacts.

Крім сортування за ім'ям і прізвищем, обидва додатки дають змогу сортувати контакти за датою додавання. Але складність у тому, що вони почнуть працювати після встановлення і не торкнуться контактів, які були додані раніше.

Але навіть так Quis і Recent Contacts можуть виявитися корисними. Вони намагаються оцінити порядок старих контактів, використовуючи Raw ID — приховане значення, яке зазвичай відображає порядок додавання. Об'єднання контактів, синхронізація між пристроями і перенесення з інших облікових записів — усе це може призвести до перетасування або скидання цих ID, що робить послідовність ненадійною. Але якщо вам і не потрібен ідеальний порядок, то таке рішення якраз підійде.

Як сортувати контакти за датою додавання через Quis:

Завантажте додаток Quis із Play Store.

Натисніть "Далі" в повідомленні про доступ до контактів і дозвольте застосунку доступ до ваших контактів.

Коли ви побачите свої контакти, натисніть на значок сортування в правому верхньому кутку.

У спливаючому меню "Порядок сортування" виберіть "Хронологічний", а потім "Приблизний".

Більшість нещодавно доданих контактів повинні відображатися у верхній частині списку, а ті, що знаходяться в нижній частині, в основному являють собою старіші записи.

Як сортувати контакти через Recent Contacts:

Завантажте додаток Recent Contacts із Play Store.

Відкрийте додаток і дозвольте йому доступ до ваших контактів.

Контакти вже мають бути відсортовані за датою додавання (від найновіших до найстаріших). Якщо цього не сталося, натисніть на значок сортування в правому верхньому кутку, аналогічний значку в Quis.

Після цього ви можете вибрати дату додавання, відсортувавши спочатку найновіші або найстаріші, або сортувати за датою останньої зміни.

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