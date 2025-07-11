Лучшие флагманы лета 2025 года: какие топовые смартфоны рекомендуют эксперты (фото)
Выбор смартфона – дело непростое, особенно когда хочется отойти от привычных шаблонов и взять не то, что у всех на слуху. Например, многие хвалят Oppo Find X8 – и это действительно хороший выбор, но можно пойти не таким традиционным путем.
Есть отличные варианты флагманских смартфонов, которые даже превосходят разрекламированные модели, пишет gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг топ-5 лучших смартфонов, которые можно купить этим летом.
OnePlus 13
Китайский смартфон оснащен 6,82-дюймовым экраном с технологией LTPO 4.1, которая обеспечивает динамическую частоту обновления для повышения эффективности работы аккумулятора. Кроме того, дисплей защищён стеклом Ceramic Guard.
Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite и может похвастаться оснащён тройной камерой с 50-мегапиксельными сенсорами.
Характеристики OnePlus 13:
- Дисплей: 6,82″ LTPO 4.1 AMOLED, разрешение 1440 x 3168 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 4500 нит (пиковая)
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Программное обеспечение: Android 15, до четырех крупных обновлений Android
- Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K
- 50 МП (основная) – f/1.6, PDAF, OIS
- 50 МП (перископический телеобъектив) — f/2.6, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум
- 50 МП (сверхширокоугольная) — f/2.0, PDAF, угол обзора 120˚
- Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K
- 32 МП – f/2.4
- Аккумулятор и зарядка: 6000 мА/ч; 100 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная), 10 Вт (обратная беспроводная), 5 Вт (обратная проводная)
- Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Samsung Galaxy S25
Это компактный флагманский смартфон с поддержкой LTPO и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Телефон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite. Система камер включает в себя основной сенсор 50 МП, телеобъектив 10 МП и сверхширокоугольный объектив 12 МП. Единственный минус – недостаточная мощность аккумулятора и зарядки.
Характеристики Samsung Galaxy S25:
- Дисплей: 6,2″ LTPO AMOLED 2X, разрешение 1080 x 2340 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 2600 нит (пиковая)
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Программное обеспечение: Android 15, до семи основных обновлений Android
- Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K
- 50 МП (основная) – f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS
- 10 МП (телефото) — f/2.4, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум
- 12 МП (сверхширокоугольная) — f/2.2, угол обзора 120˚
- Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K
- 12 МП – f/2.2, двухпиксельный фазовый автофокус
- Аккумулятор и зарядка: 4000 мА·ч; 25 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная), 4,5 Вт (обратная беспроводная)
- Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Realme GT 7 Pro
Realme GT 7 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite и тройной камерой. Одним из его преимуществ эксперты называют очень быструю зарядку.
Характеристики Realme GT 7 Pro:
- Дисплей: 6,78″ LTPO AMOLED, разрешение 1264 x 2780 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 6500 нит (пиковая), стекло Gorilla Glass 7i
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Программное обеспечение: Android 15, до трех крупных обновлений Android
- Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K
- 50 МП (основная) – f/1.8, PDAF, OIS
- 50 МП (телефото) — f/2.7, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум
- 8 МП (сверхширокоугольная) – f/2.2, угол обзора 112˚
- Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 1080p
- 16 МП – f/2.5
- Аккумулятор и зарядка: 5800 мА·ч (только для Индии), 6500 мА·ч (международный); 120 Вт (проводное подключение)
- Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Xiaomi 15
Еще один компактный флагман с 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем и поддержкой LTPO. Для защиты используется фирменное стекло Xiaomi Shield Glass, а для всех основных задач — чипсет Snapdragon 8 Elite.
Характеристики Xiaomi 15:
- Дисплей: 6,36-дюймовый LTPO AMOLED, разрешение 1200 x 2670 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 3200 нит (пиковая), защитное стекло Xiaomi Shield Glass
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Программное обеспечение: Android 15, до четырех крупных обновлений Android
- Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K
- 50 МП (основная) – f/1.6, Dual Pixel PDAF, OIS
- 50 МП (телефото) — f/2.0, PDAF, OIS, 2,6-кратный оптический зум
- 50 МП (сверхширокоугольная) – f/2.2, угол обзора 115˚
- Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K
- 32 МП – f/2.0
- Аккумулятор и зарядка: 5240 мА·ч (международный), 5400 мА·ч (китайский); 90 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная), 10 Вт (обратная беспроводная)
- Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Google Pixel 9
Из плюсов – семь лет обновлений Android и тот факт, что смартфоны Pixel обычно первыми получают последнюю версию ОС. Правда, тут нет топового чипсета Snapdragon 8 Elite, но и Tensor G4 отлично справляется с повседневными задачами.
В отличие от других моделей, у этой модели нет телеобъектива, но снимки на телефоне Google Pixel 9 все равно получаются превосходными.
Характеристики Google Pixel 9:
- Дисплей: 6,3-дюймовый OLED, разрешение 1080 x 2424 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 2700 нит (пиковая), стекло Gorilla Glass Victus 2
- Процессор: Google Tensor G4 (4 нм)
- Программное обеспечение: Android 14, до семи основных обновлений Android
- Задняя камера: двойная камера, запись видео до 4K
- 50 МП (основная) – f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS
- 48 МП (телефото) — f/1.7, Dual Pixel PDAF, угол обзора 123˚
- Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K
- 10,5 МП – f/2.2
- Аккумулятор и зарядка: 4700 мА·ч; 27 Вт (проводная зарядка), 15 Вт (беспроводная зарядка с Pixel Stand), обратная беспроводная зарядка
- Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.3
Ранее Фокус писал о нескольких скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками.
Также мы рассказывали про лучшие гаджеты 2025 года. В частности, в список попали телевизор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, ноутбук Apple MacBook Air (M4).