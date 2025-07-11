Лучшие флагманы лета 2025 года: какие топовые смартфоны рекомендуют эксперты (фото)

Выбор смартфона – дело непростое, особенно когда хочется отойти от привычных шаблонов и взять не то, что у всех на слуху. Например, многие хвалят Oppo Find X8 – и это действительно хороший выбор, но можно пойти не таким традиционным путем.

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Есть отличные варианты флагманских смартфонов, которые даже превосходят разрекламированные модели, пишет gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг топ-5 лучших смартфонов, которые можно купить этим летом.

OnePlus 13

Китайский смартфон оснащен 6,82-дюймовым экраном с технологией LTPO 4.1, которая обеспечивает динамическую частоту обновления для повышения эффективности работы аккумулятора. Кроме того, дисплей защищён стеклом Ceramic Guard.

Смартфон OnePlus 13 впечатляет тройной камерой Фото: OnePlus

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite и может похвастаться оснащён тройной камерой с 50-мегапиксельными сенсорами.

Характеристики OnePlus 13:

Дисплей: 6,82″ LTPO 4.1 AMOLED, разрешение 1440 x 3168 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 4500 нит (пиковая)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Программное обеспечение: Android 15, до четырех крупных обновлений Android

Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K

50 МП (основная) – f/1.6, PDAF, OIS

50 МП (перископический телеобъектив) — f/2.6, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум

50 МП (сверхширокоугольная) — f/2.0, PDAF, угол обзора 120˚

Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K

32 МП – f/2.4

Аккумулятор и зарядка: 6000 мА/ч; 100 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная), 10 Вт (обратная беспроводная), 5 Вт (обратная проводная)

Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Samsung Galaxy S25

Это компактный флагманский смартфон с поддержкой LTPO и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Телефон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite. Система камер включает в себя основной сенсор 50 МП, телеобъектив 10 МП и сверхширокоугольный объектив 12 МП. Единственный минус – недостаточная мощность аккумулятора и зарядки.

Смартфон Galaxy S25 считается одним из лучших флагманов Фото: The Verge

Характеристики Samsung Galaxy S25:

Дисплей: 6,2″ LTPO AMOLED 2X, разрешение 1080 x 2340 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 2600 нит (пиковая)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Программное обеспечение: Android 15, до семи основных обновлений Android

Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K

50 МП (основная) – f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS

10 МП (телефото) — f/2.4, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум

12 МП (сверхширокоугольная) — f/2.2, угол обзора 120˚

Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K

12 МП – f/2.2, двухпиксельный фазовый автофокус

Аккумулятор и зарядка: 4000 мА·ч; 25 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная), 4,5 Вт (обратная беспроводная)

Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite и тройной камерой. Одним из его преимуществ эксперты называют очень быструю зарядку.

Смартфон Realme GT 7 Pro хвалят за быструю зарядку Фото: gizmochina.com

Характеристики Realme GT 7 Pro:

Дисплей: 6,78″ LTPO AMOLED, разрешение 1264 x 2780 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 6500 нит (пиковая), стекло Gorilla Glass 7i

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Программное обеспечение: Android 15, до трех крупных обновлений Android

Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K

50 МП (основная) – f/1.8, PDAF, OIS

50 МП (телефото) — f/2.7, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум

8 МП (сверхширокоугольная) – f/2.2, угол обзора 112˚

Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 1080p

16 МП – f/2.5

Аккумулятор и зарядка: 5800 мА·ч (только для Индии), 6500 мА·ч (международный); 120 Вт (проводное подключение)

Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Xiaomi 15

Еще один компактный флагман с 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем и поддержкой LTPO. Для защиты используется фирменное стекло Xiaomi Shield Glass, а для всех основных задач — чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: nextpit.com

Характеристики Xiaomi 15:

Дисплей: 6,36-дюймовый LTPO AMOLED, разрешение 1200 x 2670 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 3200 нит (пиковая), защитное стекло Xiaomi Shield Glass

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Программное обеспечение: Android 15, до четырех крупных обновлений Android

Задняя камера: тройная камера, запись видео до 8K

50 МП (основная) – f/1.6, Dual Pixel PDAF, OIS

50 МП (телефото) — f/2.0, PDAF, OIS, 2,6-кратный оптический зум

50 МП (сверхширокоугольная) – f/2.2, угол обзора 115˚

Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K

32 МП – f/2.0

Аккумулятор и зарядка: 5240 мА·ч (международный), 5400 мА·ч (китайский); 90 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная), 10 Вт (обратная беспроводная)

Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Google Pixel 9

Из плюсов – семь лет обновлений Android и тот факт, что смартфоны Pixel обычно первыми получают последнюю версию ОС. Правда, тут нет топового чипсета Snapdragon 8 Elite, но и Tensor G4 отлично справляется с повседневными задачами.

Смартфон Google Pixel 9 славится отличными фотографиями Фото: androidpolice.com

В отличие от других моделей, у этой модели нет телеобъектива, но снимки на телефоне Google Pixel 9 все равно получаются превосходными.

Характеристики Google Pixel 9:

Дисплей: 6,3-дюймовый OLED, разрешение 1080 x 2424 пикселей, частота обновления 120 Гц, яркость 2700 нит (пиковая), стекло Gorilla Glass Victus 2

Процессор: Google Tensor G4 (4 нм)

Программное обеспечение: Android 14, до семи основных обновлений Android

Задняя камера: двойная камера, запись видео до 4K

50 МП (основная) – f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS

48 МП (телефото) — f/1.7, Dual Pixel PDAF, угол обзора 123˚

Камера для селфи: одинарная камера, запись видео до 4K

10,5 МП – f/2.2

Аккумулятор и зарядка: 4700 мА·ч; 27 Вт (проводная зарядка), 15 Вт (беспроводная зарядка с Pixel Stand), обратная беспроводная зарядка

Возможности подключения: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.3

Ранее Фокус писал о нескольких скрытых, но полезных функций смартфонов . Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками.

Также мы рассказывали про лучшие гаджеты 2025 года. В частности, в список попали телевизор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, ноутбук Apple MacBook Air (M4).