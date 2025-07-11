Найкращі флагмани літа 2025 року: які топові смартфони рекомендують експерти (фото)

Вибір смартфона — справа непроста, особливо коли хочеться відійти від звичних шаблонів і взяти не те, що у всіх на слуху. Наприклад, багато хто хвалить Oppo Find X8 — і це дійсно хороший вибір, але можна піти не таким традиційним шляхом.

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OnePlus 13

Китайський смартфон оснащений 6,82-дюймовим екраном з технологією LTPO 4.1, яка забезпечує динамічну частоту оновлення для підвищення ефективності роботи акумулятора. Крім того, дисплей захищений склом Ceramic Guard.

Смартфон OnePlus 13 вражає потрійною камерою Фото: OnePlus

Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite і може похвалитися оснащеною потрійною камерою з 50-мегапіксельними сенсорами.

Характеристики OnePlus 13:

Дисплей: 6,82″ LTPO 4.1 AMOLED, роздільна здатність 1440 x 3168 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 4500 ніт (пікова)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 15, до чотирьох великих оновлень Android

Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K

50 МП (основна) — f/1.6, PDAF, OIS

50 МП (перископічний телеоб'єктив) — f/2.6, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум

50 МП (надширококутна) — f/2.0, PDAF, кут огляду 120˚

Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K

32 МП — f/2.4

Акумулятор і зарядка: 6000 мА/год; 100 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова), 10 Вт (зворотна бездротова), 5 Вт (зворотна дротова)

Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Samsung Galaxy S25

Це компактний флагманський смартфон із підтримкою LTPO та захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Телефон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite. Система камер включає в себе основний сенсор 50 МП, телеоб'єктив 10 МП і надширококутний об'єктив 12 МП. Єдиний мінус — недостатня потужність акумулятора і зарядки.

Смартфон Galaxy S25 вважається одним із найкращих флагманів Фото: Bridenstine

Характеристики Samsung Galaxy S25:

Дисплей: 6,2″ LTPO AMOLED 2X, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 2600 ніт (пікова)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 15, до семи основних оновлень Android

Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K

50 МП (основна) — f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS

10 МП (телефото) — f/2.4, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум

12 МП (надширококутна) — f/2.2, кут огляду 120˚

Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K

12 МП — f/2.2, двопіксельний фазовий автофокус

Акумулятор і зарядка: 4000 мА-год; 25 Вт (дротова), 15 Вт (бездротова), 4,5 Вт (зворотна бездротова)

Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite і потрійною камерою. Однією з його переваг експерти називають дуже швидку зарядку.

Смартфон Realme GT 7 Pro хвалять за швидку зарядку Фото: gizmochina.com

Характеристики Realme GT 7 Pro:

Дисплей: 6,78″ LTPO AMOLED, роздільна здатність 1264 x 2780 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 6500 ніт (пікова), скло Gorilla Glass 7i

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 15, до трьох великих оновлень Android

Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K

50 МП (основна) — f/1.8, PDAF, OIS

50 МП (телефото) — f/2.7, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум

8 МП (надширококутна) — f/2.2, кут огляду 112˚

Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 1080p

16 МП — f/2.5

Акумулятор і зарядка: 5800 мА-год (тільки для Індії), 6500 мА-год (міжнародний); 120 Вт (дротове підключення)

Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Xiaomi 15

Ще один компактний флагман з 6,36-дюймовим AMOLED-дисплеєм і підтримкою LTPO. Для захисту використовується фірмове скло Xiaomi Shield Glass, а для всіх основних завдань — чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: nextpit.com

Характеристики Xiaomi 15:

Дисплей: 6,36-дюймовий LTPO AMOLED, роздільна здатність 1200 x 2670 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 3200 ніт (пікова), захисне скло Xiaomi Shield Glass

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 15, до чотирьох великих оновлень Android

Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K

50 МП (основна) — f/1.6, Dual Pixel PDAF, OIS

50 МП (телефото) — f/2.0, PDAF, OIS, 2,6-кратний оптичний зум

50 МП (надширококутна) — f/2.2, кут огляду 115˚

Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K

32 МП — f/2.0

Акумулятор і зарядка: 5240 мА-год (міжнародний), 5400 мА-год (китайський); 90 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова), 10 Вт (зворотна бездротова)

Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4

Google Pixel 9

З плюсів — сім років оновлень Android і той факт, що смартфони Pixel зазвичай першими отримують останню версію ОС. Щоправда, тут немає топового чипсета Snapdragon 8 Elite, але і Tensor G4 відмінно справляється з повсякденними завданнями.

Смартфон Google Pixel 9 славиться чудовими фотографіями Фото: androidpolice.com

На відміну від інших моделей, у цій моделі немає телеоб'єктива, але знімки на телефоні Google Pixel 9 все одно виходять чудовими.

Характеристики Google Pixel 9:

Дисплей: 6,3-дюймовий OLED, роздільна здатність 1080 x 2424 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 2700 ніт (пікова), скло Gorilla Glass Victus 2

Процесор: Google Tensor G4 (4 нм)

Програмне забезпечення: Android 14, до семи основних оновлень Android

Задня камера: подвійна камера, запис відео до 4K

50 МП (основна) — f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS

48 МП (телефото) — f/1.7, Dual Pixel PDAF, кут огляду 123˚

Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K

10,5 МП — f/2.2

Акумулятор і зарядка: 4700 мА-год; 27 Вт (дротова зарядка), 15 Вт (бездротова зарядка з Pixel Stand), зворотна бездротова зарядка

Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.3

Раніше Фокус писав про кілька прихованих, але корисних функцій смартфонів . Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.

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