Найкращі флагмани літа 2025 року: які топові смартфони рекомендують експерти (фото)
Вибір смартфона — справа непроста, особливо коли хочеться відійти від звичних шаблонів і взяти не те, що у всіх на слуху. Наприклад, багато хто хвалить Oppo Find X8 — і це дійсно хороший вибір, але можна піти не таким традиційним шляхом.
Є чудові варіанти флагманських смартфонів, які навіть перевершують розрекламовані моделі, пише gizmochina.com. Видання пропонує власний рейтинг топ-5 найкращих смартфонів, які можна купити цього літа.
OnePlus 13
Китайський смартфон оснащений 6,82-дюймовим екраном з технологією LTPO 4.1, яка забезпечує динамічну частоту оновлення для підвищення ефективності роботи акумулятора. Крім того, дисплей захищений склом Ceramic Guard.
Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite і може похвалитися оснащеною потрійною камерою з 50-мегапіксельними сенсорами.
Характеристики OnePlus 13:
- Дисплей: 6,82″ LTPO 4.1 AMOLED, роздільна здатність 1440 x 3168 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 4500 ніт (пікова)
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Програмне забезпечення: Android 15, до чотирьох великих оновлень Android
- Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K
- 50 МП (основна) — f/1.6, PDAF, OIS
- 50 МП (перископічний телеоб'єктив) — f/2.6, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум
- 50 МП (надширококутна) — f/2.0, PDAF, кут огляду 120˚
- Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K
- 32 МП — f/2.4
- Акумулятор і зарядка: 6000 мА/год; 100 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова), 10 Вт (зворотна бездротова), 5 Вт (зворотна дротова)
- Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Samsung Galaxy S25
Це компактний флагманський смартфон із підтримкою LTPO та захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Телефон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite. Система камер включає в себе основний сенсор 50 МП, телеоб'єктив 10 МП і надширококутний об'єктив 12 МП. Єдиний мінус — недостатня потужність акумулятора і зарядки.
Характеристики Samsung Galaxy S25:
- Дисплей: 6,2″ LTPO AMOLED 2X, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 2600 ніт (пікова)
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Програмне забезпечення: Android 15, до семи основних оновлень Android
- Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K
- 50 МП (основна) — f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS
- 10 МП (телефото) — f/2.4, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум
- 12 МП (надширококутна) — f/2.2, кут огляду 120˚
- Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K
- 12 МП — f/2.2, двопіксельний фазовий автофокус
- Акумулятор і зарядка: 4000 мА-год; 25 Вт (дротова), 15 Вт (бездротова), 4,5 Вт (зворотна бездротова)
- Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Realme GT 7 Pro
Realme GT 7 оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite і потрійною камерою. Однією з його переваг експерти називають дуже швидку зарядку.
Характеристики Realme GT 7 Pro:
- Дисплей: 6,78″ LTPO AMOLED, роздільна здатність 1264 x 2780 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 6500 ніт (пікова), скло Gorilla Glass 7i
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Програмне забезпечення: Android 15, до трьох великих оновлень Android
- Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K
- 50 МП (основна) — f/1.8, PDAF, OIS
- 50 МП (телефото) — f/2.7, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум
- 8 МП (надширококутна) — f/2.2, кут огляду 112˚
- Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 1080p
- 16 МП — f/2.5
- Акумулятор і зарядка: 5800 мА-год (тільки для Індії), 6500 мА-год (міжнародний); 120 Вт (дротове підключення)
- Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Xiaomi 15
Ще один компактний флагман з 6,36-дюймовим AMOLED-дисплеєм і підтримкою LTPO. Для захисту використовується фірмове скло Xiaomi Shield Glass, а для всіх основних завдань — чипсет Snapdragon 8 Elite.
Характеристики Xiaomi 15:
- Дисплей: 6,36-дюймовий LTPO AMOLED, роздільна здатність 1200 x 2670 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 3200 ніт (пікова), захисне скло Xiaomi Shield Glass
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм)
- Програмне забезпечення: Android 15, до чотирьох великих оновлень Android
- Задня камера: потрійна камера, запис відео до 8K
- 50 МП (основна) — f/1.6, Dual Pixel PDAF, OIS
- 50 МП (телефото) — f/2.0, PDAF, OIS, 2,6-кратний оптичний зум
- 50 МП (надширококутна) — f/2.2, кут огляду 115˚
- Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K
- 32 МП — f/2.0
- Акумулятор і зарядка: 5240 мА-год (міжнародний), 5400 мА-год (китайський); 90 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова), 10 Вт (зворотна бездротова)
- Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.4
Google Pixel 9
З плюсів — сім років оновлень Android і той факт, що смартфони Pixel зазвичай першими отримують останню версію ОС. Щоправда, тут немає топового чипсета Snapdragon 8 Elite, але і Tensor G4 відмінно справляється з повсякденними завданнями.
На відміну від інших моделей, у цій моделі немає телеоб'єктива, але знімки на телефоні Google Pixel 9 все одно виходять чудовими.
Характеристики Google Pixel 9:
- Дисплей: 6,3-дюймовий OLED, роздільна здатність 1080 x 2424 пікселів, частота оновлення 120 Гц, яскравість 2700 ніт (пікова), скло Gorilla Glass Victus 2
- Процесор: Google Tensor G4 (4 нм)
- Програмне забезпечення: Android 14, до семи основних оновлень Android
- Задня камера: подвійна камера, запис відео до 4K
- 50 МП (основна) — f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS
- 48 МП (телефото) — f/1.7, Dual Pixel PDAF, кут огляду 123˚
- Камера для селфі: одинарна камера, запис відео до 4K
- 10,5 МП — f/2.2
- Акумулятор і зарядка: 4700 мА-год; 27 Вт (дротова зарядка), 15 Вт (бездротова зарядка з Pixel Stand), зворотна бездротова зарядка
- Можливості підключення: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth v5.3
Раніше Фокус писав про кілька прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.
Також ми розповідали про найкращі гаджети 2025 року. Зокрема, до списку потрапили телевізор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, ноутбук Apple MacBook Air (M4).