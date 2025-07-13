Более 250 "Искандеров" и аналогов из КНДР: в ГУР раскрыли запасы ракет ВС РФ

По состоянию на начало июля Российская Федерация имела на вооружении около 300 баллистических ракет "Искандер-М" и их аналогов северокорейского производства KN-23.

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Сейчас в распоряжении россиян более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии изданию LIGA.net. Для сравнения, в середине мая ВС РФ имели на вооружении около 580 баллистических ракет.

Как отмечают в ГУР, кроме поставок из Северной Кореи того, оккупанты нарастили собственное производство. По сравнению с 2024 годом в РФ начали изготавливать 60 ракет в месяц вместо 40.

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По данным разведывательного ведомства, российские войска развернули вблизи границы Украины более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать упомянутые ракеты.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что россияне передали Северной Корее технологии производства ударных БПЛА типа "Шахед" и Пхеньян уже производит эти беспилотники на своей территории, таким образом наращивая военную силу.

Фокус также писал о том, что оккупанты начали использовать на фронте ракетные 107-мм системы залпового огня северокорейского производства — Type-75. В частности была замечена интеграция установки с роботизированной платформой "Варан".