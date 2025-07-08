ВС РФ используют северокорейскую РСЗО Type-75 на платформе "Варан": в чем суть решения

Российские оккупационные войска начали использовать на фронте ракетные 107-мм системы залпового огня северокорейского производства — Type-75. При этом была замечена интеграция установки с роботизированной платформой «Варан».

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Данная РСЗО представляет немалую опасность, поскольку использует, в том числе, боеприпасы с кассетной боевой частью, характеристики которых пока не раскрываются. В сети был опубликован видеоролик с боевой работой Type-75, которая вела огонь осколочно-фугасными реактивными снарядами РСЗО-107-ОФ.

Ведущие канала СПЖ "Водограй" обратили внимание, что огневая система передвигалась при помощи гусеничной роботизированной платформы "Варан", что стало достаточно прагматичным решением.

Платформа "Варан" на передовой

Комментируя кадры боевой работы Type-75, обозреватели Defense Express отметили, что судя по характеру использования, россияне активно тестируют роботизированную платформу "Варан" в различных боевых конфигурациях.

В 2024 году "Варан" уже применялся в качестве носителя РЭБ-системы "Тритон" для прикрытия штурмовых групп. А в феврале 2025 года была зафиксирована установка на эту платформу боевого модуля "Охотник" с тремя пусковыми устройствами для ПТРК "Корнет".

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Серийное производство наземного роботизированного комплекса "Варан" в РФ было налажено в 2024 году. По официальным заявлениям, планируется выпускать до 300 единиц в год — около 25–30 платформ в месяц. Согласно характеристикам, "Варан" способен транспортировать грузы массой до 200 кг и потенциально может использоваться в качестве наземного дрона-камикадзе.

Ранее сообщалось, что украинские специалисты разработали импровизированный ударный наземный дрон, вооруженный блоком неуправляемых авиационных ракет (НАР) УБ-16-57 от старого самолета Су-7Б. Для создания системы был использован пусковой блок УБ-16-57, предназначенный для запуска 16 ракет типа С-5.