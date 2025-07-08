ЗС РФ використовують північнокорейську РСЗВ Type-75 на платформі "Варан": у чому суть рішення

Російські окупаційні війська почали використовувати на фронті ракетні 107-мм системи залпового вогню північнокорейського виробництва — Type-75. При цьому була помічена інтеграція установки з роботизованою платформою "Варан".

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Ця РСЗВ становить чималу небезпеку, оскільки використовує, зокрема, боєприпаси з касетною бойовою частиною, характеристики яких поки що не розкриваються. У мережі було опубліковано відеоролик з бойовою роботою Type-75, яка вела вогонь осколково-фугасними реактивними снарядами РСЗВ-107-ОФ.

Ведучі каналу СПЖ "Водограй" звернули увагу, що вогнева система пересувалася за допомогою гусеничної роботизованої платформи "Варан", що стало досить прагматичним рішенням.

Платформа "Варан" на передовій

Коментуючи кадри бойової роботи Type-75, оглядачі Defense Express зазначили, що судячи з характеру використання, росіяни активно тестують роботизовану платформу "Варан" у різних бойових конфігураціях.

У 2024 році "Варан" уже застосовувався як носій РЕБ-системи "Тритон" для прикриття штурмових груп. А в лютому 2025 року було зафіксовано встановлення на цю платформу бойового модуля "Мисливець" із трьома пусковими пристроями для ПТРК "Корнет".

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Серійне виробництво наземного роботизованого комплексу "Варан" у РФ було налагоджено 2024 року. За офіційними заявами, планується випускати до 300 одиниць на рік — близько 25-30 платформ на місяць. Згідно з характеристиками, "Варан" здатний транспортувати вантажі масою до 200 кг і потенційно може використовуватися як наземний дрон-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що українські фахівці розробили імпровізований ударний наземний дрон, озброєний блоком некерованих авіаційних ракет (НАР) УБ-16-57 від старого літака Су-7Б. Для створення системи було використано пусковий блок УБ-16-57, призначений для запуску 16 ракет типу С-5.