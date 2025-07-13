Понад 250 "Іскандерів" та аналогів з КНДР: в ГУР розкрили запаси ракет ЗС РФ

Станом на початок липня Російська Федерація мала на озброєнні близько 300 балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх аналогів північнокорейського виробництва KN-23.

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Наразі у розпорядженні росіян понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23, розповів представник Головного управлення розвідки Міноборони України в коментарі виданню LIGA.net. Для порівняння, в середині травня ЗС РФ мали на озброєнні приблизно 580 балістичних ракет.

Як зазначають в ГУР, окрім постачання з Північної Кореї того, окупанти наростили власне виробництво. У порівнянні з 2024 роком в РФ почали виготовляти 60 ракет на місяць замість 40.

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За даними розвідувального відомства, російські війська розгорнули поблизу кордону України більш як 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати згадані ракети.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що росіяни передали Північній Кореї технології виробництва ударних БПЛА типу "Шахед" і Пхеньян вже виробляє ці безпілотники на своїй території, таким чином нарощуючи воєнну силу.

Фокус також писав про те, що окупанти почали використовувати на фронті ракетні 107-мм системи залпового вогню північнокорейського виробництва — Type-75. Зокрема була помічена інтеграція установки з роботизованою платформою "Варан".