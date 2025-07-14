Одна кнопка на смартфонах может выполнять множество функций, а вы об этом и не знаете

Кнопку питания Android называют одним из самых продуманных изобретений Google. Эта простая клавиша, расположенная сбоку телефона, может выполнять функции, о которых даже не все пользователи знают.

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С помощью этой кнопки можно вызвать виртуального помощника, запустить камеру и даже выполнить экстренный вызов, пишет androidpolice.com. Издание составило собственный список полезных функций, для которых вам понадобится «волшебная» кнопка.

Доступ в кошелек

Компания Google дала кнопке питания новую функцию с выходом стабильной версии Android 16. Двойное нажатие на неё теперь открывает приложение Wallet – это универсальный цифровой кошелек для бесконтактных платежей, карт лояльности, проездных билетов и прочего.

Пользователи Google Pixel уже получили ранний доступ к этой функции. Однако у Samsung была она всегда, и авторы материала надеются, что вскоре она запустится и на других Android-смартфонах.

Перейдите в «Настройки» > «Системы» > «Жесты» > «Двойное нажатие кнопки питания».

Выберите «Кошелёк».

Быстрый запуск камеры

Например, на телефоне Samsung можно дважды нажать кнопку питания, чтобы запустить камеру. Это также работает на телефонах Google Pixel и других устройствах.

Предварительно разблокировать телефон при этом не нужно. Команда позволяет обойти экран блокировки на время, достаточное для съёмки. Правда, вы все-таки не сможете получить доступ к галерее, редактировать файлы или делиться ими, пока не разблокируете устройство.

Вызов SOS

Функция экстренного вызова находится в разделе настроек «Безопасность и экстренные вызовы» в зависимости от модели вашего устройства.

Если она активирована, вы можете позвонить в местные службы экстренной помощи или доверенному лицу, нажав кнопку питания пять раз.

Управление умными устройствами

Если вы используете Android 11 на Pixel, у вас может быть доступ к полезному инструменту, который Google теперь удалила. Дело в том, что раньше элементы управления умным домом были встроены в меню питания, обеспечивая доступ ко всем функциям умного дома.

Теперь приложение «Дом» находится на панели быстрых настроек и может быть добавлено на экран блокировки.

Если вы хотите увидеть старую версию в действии, есть обходной путь:

Загрузите приложение Tasker, чтобы импортировать созданный вами оверлей.

Найдите «Элементы управления меню питания Android 12» или похожие ключевые слова в Taskernet. Программа определяет, открыто ли меню питания, и отображает под ним панель.

Настройка боковой клавиши

Можно настроить боковую клавишу так, чтобы при нажатии и удержании открывался ChatGPT.

Таким образом можно быстро получить нужную информацию, и это очень удобно.

Завершение звонков

Эта настройка входит в набор специальных возможностей Android и дополняет такие функции, как «Поднести для ответа».

Специалисты поясняют, что нажать тактильную боковую клавишу, намного проще, чем возиться с экраном.

Чтобы завершить вызов обычным способом, нужно отодвинуть телефон от уха и нажать красную кнопку на экране. С боковой клавишей достаточно нажать кнопку один раз, и вызов завершится.

Отключение входящих

Нажмите боковую клавишу один раз, и рингтон перестанет звучать. Это подойдет для тех случаев, когда вы по каким-то причинам не можете ответить на входящие звонки.

Для некоторых Android-смартфонов это встроенная функция, для других может понадобиться ее активация в меню настроек.

Защита телефона

Это один из самых умных способов, отмечают эксперты: его можно использовать в общественных местах, ведь блокировка экрана и безопасный режим являются важными функциями для защиты телефона от несанкционированного доступа.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками

Также стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.