Одна кнопка на смартфонах може виконувати безліч функцій, а ви про це й не знаєте

Кнопку живлення Android називають одним із найпродуманіших винаходів Google. Ця проста клавіша, розташована збоку телефону, може виконувати функції, про які навіть не всі користувачі знають.

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За допомогою цієї кнопки можна викликати віртуального помічника, запустити камеру і навіть виконати екстрений виклик, пише androidpolice.com. Видання склало власний список корисних функцій, для яких вам знадобиться "чарівна" кнопка.

Доступ до гаманця

Компанія Google дала кнопці живлення нову функцію з виходом стабільної версії Android 16. Подвійне натискання на неї тепер відкриває додаток Wallet — це універсальний цифровий гаманець для безконтактних платежів, карток лояльності, проїзних квитків та іншого.

Користувачі Google Pixel уже отримали ранній доступ до цієї функції. Однак у Samsung була вона завжди, і автори матеріалу сподіваються, що незабаром вона запуститься і на інших Android-смартфонах.

Перейдіть у "Налаштування" > "Системи" > "Жести" > "Подвійне натискання кнопки живлення".

Виберіть "Гаманець".

Швидкий запуск камери

Наприклад, на телефоні Samsung можна двічі натиснути кнопку живлення, щоб запустити камеру. Це також працює на телефонах Google Pixel та інших пристроях.

Попередньо розблокувати телефон при цьому не потрібно. Команда дає змогу обійти екран блокування на час, достатній для зйомки. Щоправда, ви все-таки не зможете отримати доступ до галереї, редагувати файли або ділитися ними, поки не розблокуєте пристрій.

Виклик SOS

Функція екстреного виклику знаходиться в розділі налаштувань "Безпека та екстрені виклики" залежно від моделі вашого пристрою.

Якщо вона активована, ви можете зателефонувати до місцевих служб екстреної допомоги або довіреній особі, натиснувши кнопку живлення п'ять разів.

Керування розумними пристроями

Якщо ви використовуєте Android 11 на Pixel, у вас може бути доступ до корисного інструменту, який Google тепер видалила. Річ у тім, що раніше елементи управління розумним будинком були вбудовані в меню живлення, забезпечуючи доступ до всіх функцій розумного будинку.

Тепер застосунок "Дім" знаходиться на панелі швидких налаштувань і може бути додано на екран блокування.

Якщо ви хочете побачити стару версію в дії, є обхідний шлях:

Завантажте додаток Tasker, щоб імпортувати створений вами оверлей.

Знайдіть "Елементи управління меню живлення Android 12" або схожі ключові слова в Taskernet. Програма визначає, чи відкрито меню живлення, і відображає під ним панель.

Налаштування бічної клавіші

Можна налаштувати бічну клавішу так, щоб при натисканні й утриманні відкривався ChatGPT.

Таким чином можна швидко отримати потрібну інформацію, і це дуже зручно.

Завершення дзвінків

Це налаштування входить до набору спеціальних можливостей Android і доповнює такі функції, як "Піднести для відповіді".

Фахівці пояснюють, що натиснути тактильну бічну клавішу набагато простіше, ніж возитися з екраном.

Щоб завершити виклик звичайним способом, потрібно відсунути телефон від вуха і натиснути червону кнопку на екрані. З бічною клавішею достатньо натиснути кнопку один раз, і виклик завершиться.

Вимкнення вхідних

Натисніть бічну клавішу один раз, і рингтон перестане звучати. Це підійде для тих випадків, коли ви з якихось причин не можете відповісти на вхідні дзвінки.

Для деяких Android-смартфонів це вбудована функція, для інших може знадобитися її активація в меню налаштувань.

Захист телефону

Це один із найрозумніших способів, зазначають експерти: його можна використовувати в громадських місцях, адже блокування екрана та безпечний режим є важливими функціями для захисту телефону від несанкціонованого доступу.

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями

Також стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.