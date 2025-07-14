Вышла самая дорогая видеокарта в истории: стоит $500 тысяч и сделана из 5 кг золота (фото)

Компания Asus, которая и так уже завоевала репутацию самого необычного производителя графических процессоров, вышла на новый уровень и выпустила видеокарту "для шейхов".

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Видеокарта RTX 5090 (официальное название – RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition) была представлена на выставке Bilibili World 2025, пишет tomshardware.com. Стоимость такой лакшери-карты – 500 тысяч долларов.

Для сравнения, рекомендуемая розничная цена стандартной RTX 5090 должна составлять 2000 долларов, но на самом деле ее вряд ли можно найти дешевле 3000 долларов, даже спустя шесть месяцев после запуска.

Золотая видеокарта RTX 5090 весит чуть более 7 килограммов, причем 5 килограммов из этого показателя – это вес золотого покрытия. Из золота сделано все, кроме вентилятора.

RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition следует за предыдущей моделью Asus, в которой золото использовалось в графических процессорах, — RTX 5090 Dhahab Edition. Но там речь шла лишь о 6,5 г золота и стоимости всего 10 тысяч долларов. Однако, как отмечают эксперты, это все-таки был настоящий графический процессор, который возможно реально продать – в отличие от новой золотой видеокарты, которая выполняет чисто декоративные функции.

К тому же, золотой дизайн понравился не всем: «За полмиллиона долларов вы получите RTX 5090, которая выглядит так, будто какой-то ютубер позолотил её методом гидролиза», – иронизируют специалисты.

Ранее стала известна цена французских истребителей от Dassault Rafale. Это самые дорогие истребители в мире – судя по соглашению, которое с Францией заключила Индия, за каждый Rafale M индийской стороне придется заплатить около 300 миллионов долларов. А закупить индийцы хотят больше двух десятков таких истребителей.

Также Фокус писал про самый дорогой в мире сыр. Сербский сыр "Пуле" делают из ослиного молока, и стоит он около тысячи евро за килограмм.

Что касается компании Asus, то ее гаджеты попали в топ-3 ноутбука, которые больше всего впечатлили экспертов в 2025 году. В частности, речь шла о модели Asus Zenbook A14.