Вийшла найдорожча відеокарта в історії: коштує $500 тисяч і зроблена з 5 кг золота (фото)

Компанія Asus, яка і так вже завоювала репутацію найбільш незвичайного виробника графічних процесорів, вийшла на новий рівень і випустила відеокарту "для шейхів".

Related video

Відеокарту RTX 5090 (офіційна назва — RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition) було представлено на виставці Bilibili World 2025, пише tomshardware.com. Вартість такої лакшері-карти — 500 тисяч доларів.

Для порівняння, рекомендована роздрібна ціна стандартної RTX 5090 має становити 2000 доларів, але насправді її навряд чи можна знайти дешевше за 3000 доларів, навіть через шість місяців після запуску.

Золота відеокарта RTX 5090 важить трохи більше ніж 7 кілограмів, причому 5 кілограмів із цього показника — це вага золотого покриття. Із золота зроблено все, крім вентилятора.

RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition слідує за попередньою моделлю Asus, у якій золото використовували в графічних процесорах, — RTX 5090 Dhahab Edition. Але там ішлося лише про 6,5 г золота і вартість лише 10 тисяч доларів. Однак, як зазначають експерти, це все-таки був справжній графічний процесор, який можливо реально продати — на відміну від нової золотої відеокарти, що виконує суто декоративні функції.

До того ж, золотий дизайн сподобався не всім: "За півмільйона доларів ви отримаєте RTX 5090, яка має такий вигляд, ніби якийсь ютубер позолотив її методом гідролізу", — іронізують фахівці.

Раніше стала відома ціна французьких винищувачів від Dassault Rafale. Це найдорожчі винищувачі у світі — судячи з угоди, яку з Францією уклала Індія, за кожен Rafale M індійській стороні доведеться заплатити близько 300 мільйонів доларів. А закупити індійці хочуть більше двох десятків таких винищувачів.

Також Фокус писав про найдорожчий у світі сир. Сербський сир "Пуле" роблять з ослячого молока, і коштує він близько тисячі євро за кілограм.

Щодо компанії Asus, то її гаджети потрапили до топ-3 ноутбуків, які найбільше вразили експертів у 2025 році. Зокрема, йшлося про модель Asus Zenbook A14.