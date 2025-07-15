Google наконец-то добавляет очень удобную функцию: кому она пригодится

Сервис Google Keep получает обновления довольно-таки регулярно, но это приложение для создания заметок пока что по-прежнему не на высоте. Похоже, что в Google решили серьезно заняться его улучшением.

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Google Keep проигрывает многим аналогичным приложениями для заметок на Android, отмечает androidpolice.com. Причем в Keep отсутствуют даже некоторые базовые функции (такие как сворачиваемые заголовки), возможности публикации ограничены, а возможность добавлять изображения в тексте вообще отсутствует. Некоторые из существующих пробелов и намерена исправить Google.

Например, Google Keep позволяет осуществлять поиск по всем вашим заметкам. Но поиск по содержимому заметки невозможен: в веб-версии обойти это ограничение хотя бы можно обойти с помощью функции поиска в браузере, а на мобильном устройстве ситуация совсем печальная.

Просматривая код Google Keep версии 5.25.282.00.90, команда издания Android Authority обнаружила и активировала новую функцию «Найти в заметке». Она доступна через кнопку меню с тремя точками, хотя в текущем виде она не работает, поскольку приводит к сбою приложения. При этом отмечается, что возможность поиска по заметке, скорее всего, понадобится только опытным пользователям. Большинство людей обычно используют Keep для создания коротких и быстрых заметок.

Однако специалисты порадовались, что Google хотя бы работает над добавлением такой базовой функции в Keep. По их мнению, она вообще должна была там быть с самого начала. И желательно, чтобы Google что-то сделала с интерфейсом Keep – в нынешнем виде он выглядит примитивно.

Среди функций, которые следует добавить в первую очередь, эксперты называют ту самую поддержку изображений внутри текстовых блоков. Также стоит рассмотреть возможность добавления поддержки защиты заметок паролем.

Ранее Фокус писал о возможностях самого поисковика Google. В частности, перечислялись 5 скрытых функций, о которых не знают пользователи, – например, через Google можно отслеживать авиарейсы и получать оповещения по ключевым словам.

Между прочим, у поисковика Google появился очень серьезный конкурент. Речь шла о поиске ChatGPT без входа в систему – так как компания OpenAI отменила первоначальное требование регистрации, сделав поиск доступным для всех на соответствующем сайте.