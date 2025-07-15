Google нарешті додає дуже зручну функцію: кому вона стане в пригоді

Сервіс Google Keep отримує оновлення досить-таки регулярно, але цей додаток для створення нотаток поки що, як і раніше, не на висоті. Схоже, що в Google вирішили серйозно зайнятися його поліпшенням.

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Google Keep програє багатьом аналогічним додатками для нотаток на Android, зазначає androidpolice.com. Причому в Keep відсутні навіть деякі базові функції (як-от заголовки, що згортаються), можливості публікації обмежені, а можливість додавати зображення в тексті взагалі відсутня. Деякі з наявних прогалин і має намір виправити Google.

Наприклад, Google Keep дає змогу здійснювати пошук за всіма вашими нотатками. Але пошук за вмістом замітки неможливий: у веб-версії обійти це обмеження хоча б можна обійти за допомогою функції пошуку в браузері, а на мобільному пристрої ситуація зовсім сумна.

Переглядаючи код Google Keep версії 5.25.282.00.90, команда видання Android Authority виявила й активувала нову функцію "Знайти в замітці". Вона доступна через кнопку меню з трьома крапками, хоча в поточному вигляді вона не працює, оскільки призводить до збою програми. При цьому наголошується, що можливість пошуку в замітці, найімовірніше, знадобиться тільки досвідченим користувачам. Більшість людей зазвичай використовують Keep для створення коротких і швидких заміток.

Однак фахівці пораділи, що Google хоча б працює над додаванням такої базової функції в Keep. На їхню думку, вона взагалі мала там бути від самого початку. І бажано, щоб Google щось зробила з інтерфейсом Keep — у нинішньому вигляді він виглядає примітивно.

Серед функцій, які слід додати насамперед, експерти називають ту саму підтримку зображень усередині текстових блоків. Також варто розглянути можливість додавання підтримки захисту нотаток паролем.

Раніше Фокус писав про можливості самого пошуковика Google. Зокрема, перераховувалися 5 прихованих функцій, про які не знають користувачі, — наприклад, через Google можна відстежувати авіарейси та отримувати сповіщення за ключовими словами.

Між іншим, у пошуковика Google з'явився дуже серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх на відповідному сайті.