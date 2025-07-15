Дешевые смартфоны покупать невыгодно: что лучше взять на замену, чтобы не разориться

Многие из бюджетных Android-смартфонов до сих пор имеют значительные проблемы с производительностью и долговечностью. Почти за те же деньги можно купить модель среднего класса с лучшим соотношением цены и качества.

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Иногда желание сэкономить приводит ко множеству неудобств, таких как медленное переключение приложений. Редактор издания Android Police Джон Гилберт объяснил, почему не стоит покупать недорогие телефоны и сделать выбор в пользу устройства среднего класса.

По его словам, не обязательно довольствоваться бюджетным Android-смартфоном, даже если не хочется тратить на покупку смартфона более 300 долларов. Смартфоны Android среднего класса, такие как OnePlus 12R или Pixel 8a с розничной ценой 400 и 500 долларов соответственно, регулярно продаются по акции после выхода их наследников. Кроме того, обмен старого телефона может снизить цену еще сильнее.

Большая проблема бюджетных смартфонов заключается в том, что они быстро выходят из строя. Некоторые из них начинают тормозить всего через несколько месяцев после покупки, а обновления ОС могут сделать только хуже. Долговечность — важнейший элемент расчета стоимости смартфона, и здесь лидируют телефоны среднего ценового диапазона.

Разница в производительности между бюджетным Android-смартфоном и телефоном среднего класса значительно больше, чем между устройством среднего класса и флагманским устройством. Даже если не нужно запускать требовательные программы, гораздо приятнее, когда между ними легко и быстро переключаться.

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G считают одним из лучших среди недорогих Фото: Samsung

Samsung Galaxy A15 5G стоимостью 200 долларов может запускать требовательные игры, без задержек прокручивать страницы Facebook и Instagram, делать отличные фотографии при хорошем освещении и проработать целый день без подзарядки. Samsung предлагает четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности, и все это делает покупку модели весьма выгодным вложением денег.

Большинство других бюджетных Android-смартфонов не предлагают подобного соотношения цены и качества. Аналоги от Motorola отстают по производительности, а HMD Vibe в современных условиях подойдет только для звонков и отправки сообщений.

Ранее эксперты определили бюджетные смартфоны с лучшей батареей. В тройку лучших попали Google Pixel 9a, CMF Phone 1, Motorola Razr Ultra (2025).

Писали также о смартфонах на Android до 10 000 грн, которые популярны в Украине. Недорогие устройства предлагают такие бренды, как Samsung, Xiaomi, POCO, Motorola и Tecno.