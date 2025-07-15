Дешеві смартфони купувати невигідно: що краще взяти на заміну, щоб не розоритися

Багато з бюджетних Android-смартфонів досі мають значні проблеми з продуктивністю та довговічністю. Майже за ті самі гроші можна купити модель середнього класу з кращим співвідношенням ціни та якості.

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Іноді бажання заощадити призводить до безлічі незручностей, таких як повільне перемикання додатків. Редактор видання Android Police Джон Гілберт пояснив, чому не варто купувати недорогі телефони і зробити вибір на користь пристрою середнього класу.

За його словами, не обов'язково задовольнятися бюджетним Android-смартфоном, навіть якщо не хочеться витрачати на купівлю смартфона понад 300 доларів. Смартфони Android середнього класу, такі як OnePlus 12R або Pixel 8a з роздрібною ціною 400 і 500 доларів відповідно, регулярно продаються за акцією після виходу їхніх спадкоємців. Крім того, обмін старого телефону може знизити ціну ще сильніше.

Велика проблема бюджетних смартфонів полягає в тому, що вони швидко виходять з ладу. Деякі з них починають гальмувати всього за кілька місяців після покупки, а оновлення ОС можуть зробити тільки гірше. Довговічність — найважливіший елемент розрахунку вартості смартфона, і тут лідирують телефони середнього цінового діапазону.

Різниця в продуктивності між бюджетним Android-смартфоном і телефоном середнього класу значно більша, ніж між пристроєм середнього класу і флагманським пристроєм. Навіть якщо не потрібно запускати найвимогливіші програми, набагато приємніше, коли між ними легко і швидко перемикатися.

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G вважають одним із найкращих серед недорогих Фото: Samsung

Samsung Galaxy A15 5G вартістю 200 доларів може запускати вимогливі ігри, без затримок прокручувати сторінки Facebook і Instagram, робити чудові фотографії при хорошому освітленні і пропрацювати цілий день без підзарядки. Samsung пропонує чотири роки оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки, і все це робить покупку моделі вельми вигідним вкладенням грошей.

Більшість інших бюджетних Android-смартфонів не пропонують подібного співвідношення ціни та якості. Аналоги від Motorola відстають за продуктивністю, а HMD Vibe в сучасних умовах підійде тільки для дзвінків і надсилання повідомлень.

Раніше експерти визначили бюджетні смартфони з найкращою батареєю. До трійки найкращих потрапили Google Pixel 9a, CMF Phone 1, Motorola Razr Ultra (2025).

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