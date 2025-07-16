Популярный мессенджер наконец-то исправил ошибку, которая всех раздражала

Компания Google в последнее время серьезно взялась за улучшение своего сервиса обмена сообщениями. Например, в июне в мессенджере был переработан интерфейс галереи и камеры, но он сразу попал под жесткую критику пользователей.

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Дело в том, что этот обновлённый интерфейс объединял камеру и галерею, поясняет phonearena.com. При нажатии на кнопку справа от текстового поля вверху отображался видоискатель, а внизу — сетка фотографий. Это очень раздражало пользователей, которые не хотели активировать камеру каждый раз, когда пытались прикрепить фотографию, но единственным решением было отключение камеры в Google Messages.

Некоторые пользователи также были недовольны тем, что нажатие на значок галереи вызывало полноэкранный видоискатель, занимавший большую часть экрана. Оставшуюся часть занимала сетка фотографий, а сам диалог таким образом полностью скрывался.

Привязка камеры к галерее бесила многих пользователей

Google решила эту проблему, предоставив пользователям раздельный доступ к камере и галерее. Теперь при нажатии на значок «плюс» справа вы сможете выбрать, хотите ли вы открыть камеру или перейти в галерею.

В то же время выбор значка в текстовом поле по-прежнему будет вызывать объединённый интерфейс.

Google, по сути, позволяет выбирать, какой интерфейс подходит конкретному пользователю, отмечает издание. Эксперты допускают, что видоискатель и галерею могут снова объединить, когда пользователи просто к этому привыкнут. Пока что идея сохранениях двух вариантов выглядит вполне разумной.

Напомним, в июне этого года в Google Messages стало возможно удалять нежелательные сообщения. Опция «Удалить для всех» наконец-то заработала полноценно.

Этого пришлось ждать довольно долго. Опция удаления сообщений в Google Messages тестировалась еще с марта. В мае стало известно, что Google добавил эту функцию – но тогда речь шла только об избранных пользователях на бета-канале, и только о групповых чатах.

Также стало известно, что сервис Google Messages пошел на хитрость, чтобы привлечь больше пользователей. Устаревший формат сообщений SMS (Short Message Service) был заменен на новый RCS (Rich Communication Services).

В апреле этого года сообщалось, что Google начал сканировать фотографии на смартфонах. В частности, сервис Google Messages стал выявлять в сообщениях на устройствах Android откровенный контент и размывать такие фотографии. Также сервис начал предупреждать пользователей о том, что изображения, которые им прислали, могут быть вредными.