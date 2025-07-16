Популярний месенджер нарешті виправив помилку, яка всіх дратувала

Компанія Google останнім часом серйозно взялася за поліпшення свого сервісу обміну повідомленнями. Наприклад, у червні в месенджері було перероблено інтерфейс галереї та камери, але він одразу потрапив під жорстку критику користувачів.

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Річ у тім, що цей оновлений інтерфейс об'єднував камеру і галерею, пояснює phonearena.com. При натисканні на кнопку праворуч від текстового поля вгорі відображався видошукач, а внизу — сітка фотографій. Це дуже дратувало користувачів, які не хотіли активувати камеру щоразу, коли намагалися прикріпити фотографію, але єдиним рішенням було відключення камери в Google Messages.

Деякі користувачі також були незадоволені тим, що натискання на значок галереї викликало повноекранний видошукач, який займав більшу частину екрана. Частину, що залишилася, займала сітка фотографій, а сам діалог таким чином повністю приховувався.

Прив'язка камери до галереї дратувала багатьох користувачів

Google вирішила цю проблему, надавши користувачам роздільний доступ до камери та галереї. Тепер під час натискання на значок "плюс" праворуч ви зможете вибрати, чи хочете ви відкрити камеру або перейти в галерею.

Водночас вибір значка в текстовому полі, як і раніше, викликатиме об'єднаний інтерфейс.

Google, по суті, дає змогу вибирати, який інтерфейс підходить конкретному користувачеві, зазначає видання. Експерти припускають, що видошукач і галерею можуть знову об'єднати, коли користувачі просто до цього звикнуть. Поки що ідея збереження двох варіантів виглядає цілком розумною.

Нагадаємо, у червні цього року в Google Messages стало можливо видаляти небажані повідомлення. Опція "Видалити для всіх" нарешті запрацювала повноцінно.

Цього довелося чекати досить довго. Опція видалення повідомлень у Google Messages тестувалася ще з березня. У травні стало відомо, що Google додав цю функцію — але тоді йшлося тільки про обраних користувачів на бета-каналі, і тільки про групові чати.

Також стало відомо, що сервіс Google Messages пішов на хитрість, щоб залучити більше користувачів. Застарілий формат повідомлень SMS (Short Message Service) був замінений на новий RCS (Rich Communication Services).

У квітні цього року повідомлялося, що Google почав сканувати фотографії на смартфонах. Зокрема, сервіс Google Messages став виявляти в повідомленнях на пристроях Android відвертий контент і розмивати такі фотографії. Також сервіс почав попереджати користувачів про те, що зображення, які їм надіслали, можуть бути шкідливими.