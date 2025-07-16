Владельцам придется менять свои смартфоны: что случилось и кого это коснется

Смартфоны Sony Xperia 1 VII оказались в центре скандала, связанного с жалобами владельцев. Пользователи стали сообщать, что их телефоны перезагружаются, выключаются, а потом могут и не включиться.

Related video

Сама компания Sony подтвердила эту проблему и пояснила, что все дело в материнской плате на некоторых моделях, пишет androidauthority.com. Пострадавшим клиентам предлагают бесплатно заменить телефоны.

Программа обмена проблемных гаджетов начнет работать 21 июля. Проверить, затронула ли эта неприятность ваш смартфон, можно на веб-сайте компании Sony. Для проверки надо ввести номер IMEI. Затем пользователям, которых это касается, должны обратиться в службу поддержки Sony или в ее авторизованный сервисный центр.

Ранее некоторые владельцы смартфонов Xperia 1 VII жаловались на перезагрузку и выключение девайсов. Причем со временем ситуация могла только ухудшаться, и были зафиксированы случаи, когда телефоны пользователей оставались полностью заблокированными.

Как выяснили эксперты, производственный процесс мог привести к сбою платы на некотором количестве смартфонов Xperia 1 VII, а это, в свою очередь, вызывало проблемы с питанием. В компании Sony заверили, что изменили неблагоприятный процесс, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

Тут стоит отметить, что в каком-то смысле смартфоны Xperia 1 VII исчезают навсегда. Ранее появилась информация, что эти телефоны больше не будут входить в производственную линейку собственных заводов компании Sony, а все модели будут отданы на аутсорсинг. И по-видимому, текущая серия Xperia, включая Xperia 1 VII, уже становится OEM-продуктом – то есть их производит не сама Sony, а сторонние подрядчики.

К тому же, Sony может вообще уйти с рынка смартфонов. Она постепенно сворачивает свою деятельность в Европе: например, телефоны Xperia больше не будут продаваться напрямую в Финляндии. А на таких крупных рынках, как Германия, Франция, Испания и Великобритания, почти все текущие и новые модели Xperia, включая и флагманский Xperia 1 VII, либо недоступны, либо в статусе «нет в наличии». Примерно такая же ситуация наблюдается и в США.