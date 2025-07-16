Власникам доведеться міняти свої смартфони: що трапилося і кого це торкнеться

Смартфони Sony Xperia 1 VII опинилися в центрі скандалу, пов'язаного зі скаргами власників. Користувачі стали повідомляти, що їхні телефони перезавантажуються, вимикаються, а потім можуть і не ввімкнутися.

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Сама компанія Sony підтвердила цю проблему і пояснила, що вся справа в материнській платі на деяких моделях, пише androidauthority.com. Постраждалим клієнтам пропонують безкоштовно замінити телефони.

Програма обміну проблемних гаджетів почне працювати 21 липня. Перевірити, чи торкнулася ця неприємність вашого смартфона, можна на веб-сайті компанії Sony. Для перевірки треба ввести номер IMEI. Потім користувачам, яких це стосується, мають звернутися до служби підтримки Sony або до її авторизованого сервісного центру.

Раніше деякі власники смартфонів Xperia 1 VII скаржилися на перезавантаження і вимкнення девайсів. Причому з часом ситуація могла тільки погіршуватися, і були зафіксовані випадки, коли телефони користувачів залишалися повністю заблокованими.

Як з'ясували експерти, виробничий процес міг призвести до збою плати на деякій кількості смартфонів Xperia 1 VII, а це, своєю чергою, спричиняло проблеми з живленням. У компанії Sony запевнили, що змінили несприятливий процес, щоб уникнути таких інцидентів у майбутньому.

Тут варто зазначити, що в якомусь сенсі смартфони Xperia 1 VII зникають назавжди. Раніше з'явилася інформація, що ці телефони більше не входитимуть у виробничу лінійку власних заводів компанії Sony, а всі моделі будуть віддані на аутсорсинг. І мабуть, поточна серія Xperia, включно з Xperia 1 VII, вже стає OEM-продуктом — тобто їх виробляє не сама Sony, а сторонні підрядники.

До того ж, Sony може взагалі піти з ринку смартфонів. Вона поступово згортає свою діяльність у Європі: наприклад, телефони Xperia більше не продаватимуться безпосередньо у Фінляндії. А на таких великих ринках, як Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія, майже всі поточні та нові моделі Xperia, включно з флагманським Xperia 1 VII, або недоступні, або в статусі "немає в наявності". Приблизно така ж ситуація спостерігається і в США.