Популярные смартфоны Samsung пострадали от одной досадной ошибки: как ее исправили

Южнокорейская компания Samsung устранила дефект безопасности на своих смартфонах. Раньше любой, у кого был физический доступ к вашему телефону Galaxy, мог просматривать даже ваши скрытые приложения и фотографии. Но больше этого не будет.

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Речь о так называемой безопасной папке Samsung, поясняет phonearena.com. Эта удобная функция позволяет скрывать конфиденциальные файлы и приложения на смартфоне Galaxy и создает отдельный изолированный профиль, куда вы можете перемещать весь свой личный контент.

Этот изолированный профиль затем защищается паролем, чтобы предотвратить доступ неавторизованных пользователей к вашим данным. Казалось бы, все хорошо – но тут была обнаружена уязвимость, которая, по сути, позволяла потенциальному вору или мошеннику увидеть, какие приложения и фото вы храните в этой защищённой папке.

Профили на Android — это изолированные пространства с собственными данными приложений, отделенными от профиля основного пользователя. По сути, у вас есть разные типы профилей, включая «рабочий профиль». Функцию защиты Secure Folder Samsung представила еще в 2017 году, но тогда у нее был всего один вариант – реализовать Secure Folder как «рабочий профиль». В этом и была уязвимость: определенные системные компоненты неправильно классифицировали Secure Folder как стандартный рабочий профиль. Некоторые из этих системных компонентов – включая Photo Picker и Permission Controller – управляются не через One UI Samsung, а через Google, и они могли видеть фотографии и приложения, скрытые в защищённой папке, и непреднамеренно раскрывать эти данные.

Последняя версия оболочки One UI 8 содержит исправление этой уязвимости.

Для решения проблемы компания Samsung переклассифицировала защищенную папку как «личный», а не «рабочий» профиль. Теперь, с этим изменением, Samsung гарантирует, что Photo Picker и Permission Controller не будут иметь доступа к вашим личным файлам.

При этом издание отмечает, что эта защита активна только тогда, когда защищенная папка полностью скрыта (а не просто закрыта). Когда вы скрываете папку, вы не только удаляете ее значок из панели приложений, но и шифруете данные внутри.

Правда, обновленная защищенная папка по-прежнему не интегрируется со сторонними лаунчерами. В то же время Private Space в Android 15 поддерживает сторонние лаунчеры, так что эксперты рассчитывают, что потом Samsung разберется и с этим.

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