Популярні смартфони Samsung постраждали від однієї прикрої помилки: як її виправили

Південнокорейська компанія Samsung усунула дефект безпеки на своїх смартфонах. Раніше будь-хто, у кого був фізичний доступ до вашого телефону Galaxy, міг переглядати навіть ваші приховані додатки та фотографії. Але більше цього не буде.

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Мова про так звану безпечну папку Samsung, пояснює phonearena.com. Ця зручна функція дає змогу приховувати конфіденційні файли і додатки на смартфоні Galaxy і створює окремий ізольований профіль, куди ви можете переміщати весь свій особистий контент.

Цей ізольований профіль потім захищається паролем, щоб запобігти доступу неавторизованих користувачів до ваших даних. Здавалося б, усе добре — але тут було виявлено вразливість, яка, по суті, давала змогу потенційному крадію або шахраю побачити, які застосунки та фото ви зберігаєте в цій захищеній папці.

Профілі на Android — це ізольовані простори з власними даними додатків, відокремленими від профілю основного користувача. По суті, у вас є різні типи профілів, включно з "робочим профілем". Функцію захисту Secure Folder Samsung презентувала ще 2017 року, але тоді у неї був лише один варіант — реалізувати Secure Folder як "робочий профіль". У цьому й була вразливість: певні системні компоненти неправильно класифікували Secure Folder як стандартний робочий профіль. Деякі з цих системних компонентів — включно з Photo Picker і Permission Controller — управляються не через One UI Samsung, а через Google, і вони могли бачити фотографії та додатки, приховані в захищеній папці, і ненавмисно розкривати ці дані.

Остання версія оболонки One UI 8 містить виправлення цієї вразливості.

Для вирішення проблеми компанія Samsung перекласифікувала захищену папку як "особистий", а не "робочий" профіль. Тепер, з цією зміною, Samsung гарантує, що Photo Picker і Permission Controller не матимуть доступу до ваших особистих файлів.

При цьому видання зазначає, що цей захист активний тільки тоді, коли захищена папка повністю прихована (а не просто закрита). Коли ви приховуєте папку, ви не тільки видаляєте її значок з панелі додатків, а й шифруєте дані всередині.

Щоправда, оновлена захищена папка, як і раніше, не інтегрується зі сторонніми лаунчерами. Водночас Private Space в Android 15 підтримує сторонні лаунчери, тож експерти розраховують, що потім Samsung розбереться і з цим.

Раніше Фокус повідомляв, що додатки можуть стежити за камерою вашого смартфона. Але є цілком доступний спосіб уникнути небажаної уваги.

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