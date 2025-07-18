Борьба за самый тонкий смартфон: у Samsung появился неожиданный конкурент (фото)

Пока бренды Honor и Samsung спорят о том, какой телефон тоньше – Magic V5 или Galaxy Z Fold 7, – китайская компания TECNO представила смартфон, который складывается втрое. Правда, пока это всего лишь прототип.

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Толщина разложенного прототипа «раскладушки» – всего 3,49 мм, сообщает phonearena.com. Для сравнения – у Z Fold 7 и Magic V5 этот показатель составляет около 4,1–4,2 мм. Толщина телефона в полностью сложенном состоянии составляет 11,49 мм.

Пока что речь идет о прототипе самого тонкого телефона Фото: Tecno

Прототип получил название PHANTOM Ultimate G Fold. Устройство складывается внутрь, и при полном складывании у смартфона появляется еще один защитный экран. Как заявили в компании TECNO, такая конструкция гораздо лучше защищает огромный 9,94-дюймовый дисплей в сложенном состоянии. TECNO разработала специально спроектированную систему с двумя шарнирами для первого сгиба и более крупным шарниром для той части, которая складывается сверху. Часть, охватывающая первый сгиб, имеет самоблокирующийся механизм, который надёжно удерживает три сложенные части на месте.

Если все сложится удачно, TECNO потеснит Samsung Фото: Tecno

Дисплей, которым оснащен TECNO PHANTOM Ultimate G Fold, скорее всего будет позиционироваться как 10-дюймовый. Что касается других характеристик, то пока известно только про аккумулятор емкостью 5000 мАч, предположительно состоящий из трех отдельных ячеек.

Как отмечает издание, это уже вторая попытка TECNO реализовать конструкцию с тремя складками. Первая называлась PHANTOM Ultimate 2 и была представлена в начале этого года на MWC (Mobile World Congress – ежегодная выставка-конференция, посвященная индустрии мобильной связи). Там же компания показала самый тонкий в мире (на тот момент) смартфон TECNO Spark Slim, толщина которого составляла всего 5,75 мм. Впрочем, он так и остался на стадии прототипа.

Новую попытку-прототип планируют представить на выставке IFA в сентябре этого года.

Напомним, что ранее китайская компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – хотя технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.

Отметим также, что китайские компании все-таки преуспели в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.