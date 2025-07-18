Борьба за самый тонкий смартфон: у Samsung появился неожиданный конкурент (фото)
Пока бренды Honor и Samsung спорят о том, какой телефон тоньше – Magic V5 или Galaxy Z Fold 7, – китайская компания TECNO представила смартфон, который складывается втрое. Правда, пока это всего лишь прототип.
Толщина разложенного прототипа «раскладушки» – всего 3,49 мм, сообщает phonearena.com. Для сравнения – у Z Fold 7 и Magic V5 этот показатель составляет около 4,1–4,2 мм. Толщина телефона в полностью сложенном состоянии составляет 11,49 мм.
Прототип получил название PHANTOM Ultimate G Fold. Устройство складывается внутрь, и при полном складывании у смартфона появляется еще один защитный экран. Как заявили в компании TECNO, такая конструкция гораздо лучше защищает огромный 9,94-дюймовый дисплей в сложенном состоянии. TECNO разработала специально спроектированную систему с двумя шарнирами для первого сгиба и более крупным шарниром для той части, которая складывается сверху. Часть, охватывающая первый сгиб, имеет самоблокирующийся механизм, который надёжно удерживает три сложенные части на месте.
Дисплей, которым оснащен TECNO PHANTOM Ultimate G Fold, скорее всего будет позиционироваться как 10-дюймовый. Что касается других характеристик, то пока известно только про аккумулятор емкостью 5000 мАч, предположительно состоящий из трех отдельных ячеек.
Как отмечает издание, это уже вторая попытка TECNO реализовать конструкцию с тремя складками. Первая называлась PHANTOM Ultimate 2 и была представлена в начале этого года на MWC (Mobile World Congress – ежегодная выставка-конференция, посвященная индустрии мобильной связи). Там же компания показала самый тонкий в мире (на тот момент) смартфон TECNO Spark Slim, толщина которого составляла всего 5,75 мм. Впрочем, он так и остался на стадии прототипа.
Новую попытку-прототип планируют представить на выставке IFA в сентябре этого года.
Напомним, что ранее китайская компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – хотя технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.
Отметим также, что китайские компании все-таки преуспели в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.