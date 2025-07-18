Боротьба за найтонший смартфон: у Samsung з'явився несподіваний конкурент (фото)

Поки бренди Honor і Samsung сперечаються про те, який телефон тонший — Magic V5 або Galaxy Z Fold 7, — китайська компанія TECNO представила смартфон, який складається втричі. Щоправда, поки що це всього лише прототип.

Related video

Товщина розкладеного прототипу "розкладачки" — всього 3,49 мм, повідомляє phonearena.com. Для порівняння — у Z Fold 7 і Magic V5 цей показник становить близько 4,1-4,2 мм. Товщина телефону в повністю складеному стані становить 11,49 мм.

Поки що йдеться про прототип найтоншого телефону Фото: Tecno

Прототип отримав назву PHANTOM Ultimate G Fold. Пристрій складається всередину, і при повному складанні у смартфона з'являється ще один захисний екран. Як заявили в компанії TECNO, така конструкція набагато краще захищає величезний 9,94-дюймовий дисплей у складеному стані. TECNO розробила спеціально спроектовану систему з двома шарнірами для першого згину і більшим шарніром для тієї частини, яка складається зверху. Частина, що охоплює перший згин, має самоблокувальний механізм, який надійно утримує три складені частини на місці.

Якщо все складеться вдало, TECNO потіснить Samsung Фото: Tecno

Дисплей, яким оснащений TECNO PHANTOM Ultimate G Fold, швидше за все, буде позиціонуватися як 10-дюймовий. Що стосується інших характеристик, то поки відомо тільки про акумулятор ємністю 5000 мАг, який, імовірно, складається з трьох окремих осередків.

Як зазначає видання, це вже друга спроба TECNO реалізувати конструкцію з трьома складками. Перша називалася PHANTOM Ultimate 2 і була представлена на початку цього року на MWC (Mobile World Congress — щорічна виставка-конференція, присвячена індустрії мобільного зв'язку). Там же компанія показала найтонший у світі (на той момент) смартфон TECNO Spark Slim, товщина якого становила всього 5,75 мм. Втім, він так і залишився на стадії прототипу.

Нову спробу-прототип планують представити на виставці IFA у вересні цього року.

Нагадаємо, що раніше китайська компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — хоча технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.

Зазначимо також, що китайські компанії все-таки досягли успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.