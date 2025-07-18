Боротьба за найтонший смартфон: у Samsung з'явився несподіваний конкурент (фото)
Поки бренди Honor і Samsung сперечаються про те, який телефон тонший — Magic V5 або Galaxy Z Fold 7, — китайська компанія TECNO представила смартфон, який складається втричі. Щоправда, поки що це всього лише прототип.
Товщина розкладеного прототипу "розкладачки" — всього 3,49 мм, повідомляє phonearena.com. Для порівняння — у Z Fold 7 і Magic V5 цей показник становить близько 4,1-4,2 мм. Товщина телефону в повністю складеному стані становить 11,49 мм.
Прототип отримав назву PHANTOM Ultimate G Fold. Пристрій складається всередину, і при повному складанні у смартфона з'являється ще один захисний екран. Як заявили в компанії TECNO, така конструкція набагато краще захищає величезний 9,94-дюймовий дисплей у складеному стані. TECNO розробила спеціально спроектовану систему з двома шарнірами для першого згину і більшим шарніром для тієї частини, яка складається зверху. Частина, що охоплює перший згин, має самоблокувальний механізм, який надійно утримує три складені частини на місці.
Дисплей, яким оснащений TECNO PHANTOM Ultimate G Fold, швидше за все, буде позиціонуватися як 10-дюймовий. Що стосується інших характеристик, то поки відомо тільки про акумулятор ємністю 5000 мАг, який, імовірно, складається з трьох окремих осередків.
Як зазначає видання, це вже друга спроба TECNO реалізувати конструкцію з трьома складками. Перша називалася PHANTOM Ultimate 2 і була представлена на початку цього року на MWC (Mobile World Congress — щорічна виставка-конференція, присвячена індустрії мобільного зв'язку). Там же компанія показала найтонший у світі (на той момент) смартфон TECNO Spark Slim, товщина якого становила всього 5,75 мм. Втім, він так і залишився на стадії прототипу.
Нову спробу-прототип планують представити на виставці IFA у вересні цього року.
Нагадаємо, що раніше китайська компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — хоча технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.
Зазначимо також, що китайські компанії все-таки досягли успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.