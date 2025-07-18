"Один из страхов": запущен суперкомпьютер с ИИ, который в 100 000 раз быстрее ноутбука

В Великобритании официально запустили суперкомпьютер с искусственным интеллектом (ИИ) Isambard-AI стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов. Он способен выполнять 21 миллион триллионов операций в секунду.

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Суперкомпьютер Isambard-AI, названный в честь инженера Исамбарда Кингдома Брюнеля, будут использовать для выявления больных коров, улучшения выявления рака кожи и создания портативных помощников с ИИ, которые могут помочь полиции бороться с массовыми беспорядками предвидеть опасность, сообщает The Guardian.

Isambard-AI был официально включен в Бристоле государственным секретарем по вопросам науки и технологий Питером Кайлом. По его словам, этот вычислительная мощность суперкомпьютера "будет спасать жизни, создаст рабочие места".

Сообщается, что суперкомпьютер, оснащенный 5400 чипами Nvidia, будет работать в 100 000 раз быстрее, чем обычный ноутбук. Он ежемесячно будет потреблять электроэнергии почти на 1 миллион фунтов стерлингов, преимущественно из ядерных реакторов.

На сегодня Isambard-AI признан самым мощным суперкомпьютером с искусственным интеллектом в Великобритании. Он также является 11-м самым быстрым в мире после объектов в США, Японии, Германии, Италии, Финляндии и Швейцарии.

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В издании также отмечают, что запуск Isambard-AI может вызвать новые этические дилеммы относительно того, насколько ИИ стоит влиять на политику в любых вопросах, от контроля над общественными протестами до разведения животных.

"Один из страхов перед искусственным интеллектом заключается в том, что одни люди будут владеть технологиями и ноу-хау, а другие — нет. Наша самая большая обязанность как исследователей — обеспечить доступность данных и знаний для всех", — подчеркнул профессор Бристольского университета Дима Дамен.

Напомним, ранее сообщалось, что Isambard-AI будет использоваться для разработки новых лекарств и вакцин, в частности, от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Фокус также писал о том, что армия Австралии ввела в эксплуатацию суперкомпьютер Taingiwilta, специально разработанный для оборонных целей.