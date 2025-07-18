"Один зі страхів": запущено суперкомп'ютер зі ШІ, який у 100 000 разів швидший за ноутбук

У Великій Британії офіційно запустили суперкомп'ютер зі штучним інтелектом (ШІ) Isambard-AI вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Він здатний виконувати 21 мільйон трильйонів операцій на секунду.

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Суперкомп'ютер Isambard-AI, названий на честь інженера Ісамбарда Кінгдома Брюнеля, будуть використовувати для виявлення хворих корів, покращення виявлення раку шкіри та створення портативних помічників зі ШІ, які можуть допомогти поліції боротися з масовими заворушеннями передбачати небезпеку, повідомляє The Guardian.

Isambard-AI був офіційно ввімкнений у Брістолі державним секретарем з питань науки та технологій Пітером Кайлом. За його словами, цей обчислювальна потужність суперкомп'ютера "рятуватиме життя, створить робочі місця".

Повідомляється, що суперкомп'ютер, оснащений 5400 чіпами Nvidia, працюватиме у 100 000 разів швидше, ніж звичайний ноутбук. Він щомісяця споживатиме електроенергії на майже 1 мільйон фунтів стерлінгів, переважно з ядерних реакторів.

На сьогодні Isambard-AI визнано найпотужнішим суперкомп'ютером зі штучним інтелектом у Великій Британії. Він також є 11-м найшвидшим у світі після об'єктів у США, Японії, Німеччині, Італії, Фінляндії та Швейцарії.

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У виданні також зазначають, що запуск Isambard-AI може викликати нові етичні дилеми щодо того, наскільки ШІ варто впливати на політику в будь-яких питаннях, від контролю над громадськими протестами до розведення тварин.

"Один зі страхів перед штучним інтелектом полягає в тому, що одні люди володітимуть технологіями та ноу-хау, а інші — ні. Наш найбільший обов’язок як дослідників — забезпечити доступність даних та знань для всіх", — наголосив професор Бристольського університету Діма Дамен.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Isambard-AI буде використовуватись для розробки нових ліків і вакцин, зокрема, від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і деменція.

Фокус також писав про те, що армія Австралії ввела в експлуатацію суперкомп'ютер Taingiwilta, спеціально розроблений для оборонних цілей.