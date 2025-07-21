Вышел смартфон, который вообще не боится воды: что известно об этой новинке (фото)

Телефонами со встроенными вентиляторами пользователей уже не удивишь. В то же время, как раз наличие вентиляционного отверстия делает гаджет уязвимым для воздействия воды. Но теперь ситуация поменялась благодаря новому телефону OPPO.

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Полностью водонепроницаемый смартфон выпущен в Китае, пишет androidauthority.com. Компания OPPO представила два бюджетных игровых смартфона – K13 Turbo и K13 Turbo Pro. Оба оснащены вентиляторами охлаждения со скоростью вращения 18 тыс. об/мин. Как заявили представители компании, такой вентилятор увеличивает теплоотдачу до 20%. У новых смартфонов также есть вентиляционные отверстия и испарительные камеры площадью 7000 мм².

В то же время OPPO заявляет, что телефоны K13 Turbo имеют степень водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9. Это означает, что они должны выдерживать погружение в пресную воду, а также струи горячей воды под высоким давлением. Правда, степени защиты от пыли у смартфонов нет, – но это все равно первый случай, когда на выходе удалось получить водонепроницаемый телефон с вентилятором охлаждения.

K13 Turbo может пережить погружение в пресную воду Фото: Oppo

У обоих смартфонов есть несколько общих характеристик. Среди них — 6,8-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, комбинированная основная камера 50 Мп + 2 Мп и селфи-камера 16 Мп.

Что касается процессора, то, как видно из названия, OPPO K13 Turbo Pro получил более продвинутый чипсет Snapdragon 8s Gen 4, оптическую стабилизацию изображения на основной камере, хранилище UFS 4.0 и Wi-Fi 7. Стандартный OPPO K13 Turbo работает на процессоре MediaTek Dimensity 8450, у него нет оптической стабилизации на основной камере, прочие параметры тоже скромнее (хранилище UFS 3.1 и поддержка Wi-Fi 6).

Пока что обе модели доступны только в Китае. Стартовая цена K13 Turbo составляет 1799 юаней (около 250 долларов) за модель 12 ГБ/256 ГБ, а K13 Turbo Pro — 1999 юаней (коло 280 долларов) за модель 12 ГБ/256 ГБ.

Ранее стало известно, что китайские телефоны OPPO оказались включенными в список самых мощных смартфонов апреля 2025 года.

Также Фокус писал, что модель Oppo Find X8 попала в топ-10 смартфонов с кремний-углеродными батареями. В список были включены и другие китайские смартфоны –Xiaomi, Vivo, OnePlus.