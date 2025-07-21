Вийшов смартфон, який взагалі не боїться води: що відомо про цю новинку (фото)

Телефонами з вбудованими вентиляторами користувачів уже не здивуєш. У той же час, якраз наявність вентиляційного отвору робить гаджет вразливим для впливу води. Але тепер ситуація змінилася завдяки новому телефону OPPO.

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Повністю водонепроникний смартфон випущений у Китаї, пише androidauthority.com. Компанія OPPO представила два бюджетні ігрові смартфони — K13 Turbo і K13 Turbo Pro. Обидва оснащені вентиляторами охолодження зі швидкістю обертання 18 тис. об/хв. Як заявили представники компанії, такий вентилятор збільшує тепловіддачу до 20%. У нових смартфонів також є вентиляційні отвори і випарні камери площею 7000 мм².

Водночас OPPO заявляє, що телефони K13 Turbo мають ступінь водонепроникності IPX6, IPX8 і IPX9. Це означає, що вони повинні витримувати занурення в прісну воду, а також струмені гарячої води під високим тиском. Щоправда, ступеня захисту від пилу у смартфонів немає, — але це все одно перший випадок, коли на виході вдалося отримати водонепроникний телефон з вентилятором охолодження.

K13 Turbo може пережити занурення в прісну воду Фото: Oppo

В обох смартфонів є кілька спільних характеристик. Серед них — 6,8-дюймовий OLED-екран FHD+ з частотою оновлення 120 Гц, акумулятор ємністю 7000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт, сканер відбитків пальців під дисплеєм, комбінована основна камера 50 Мп + 2 Мп і селфі-камера 16 Мп.

Що стосується процесора, то, як видно з назви, OPPO K13 Turbo Pro отримав більш просунутий чипсет Snapdragon 8s Gen 4, оптичну стабілізацію зображення на основній камері, сховище UFS 4.0 і Wi-Fi 7. Стандартний OPPO K13 Turbo працює на процесорі MediaTek Dimensity 8450, у нього немає оптичної стабілізації на основній камері, інші параметри теж скромніші (сховище UFS 3.1 і підтримка Wi-Fi 6).

Поки що обидві моделі доступні тільки в Китаї. Стартова ціна K13 Turbo становить 1799 юанів (близько 250 доларів) за модель 12 ГБ/256 ГБ, а K13 Turbo Pro — 1999 юанів (близько 280 доларів) за модель 12 ГБ/256 ГБ.

Раніше стало відомо, що китайські телефони OPPO виявилися включеними до списку найпотужніших смартфонів квітня 2025 року.

Також Фокус писав, що модель Oppo Find X8 потрапила в топ-10 смартфонів з кремній-вуглецевими батареями. У список були включені й інші китайські смартфони -Xiaomi, Vivo, OnePlus.