Гряден новая эра гаджетов: в Китае готовят тонкий смартфон со сверхвыносливой батареей

В Китае разрабатывают смартфон среднего класса с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч и толщиной, способной соперничать с Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Его планируют протестировать в начале 2026 года. Об этом пишет издание PhoneArena, ссылаясь на утечку информации в китайской социальной сети Weibo.

Предполагается, телефон с неизвестной пока моделью является результатом новых стратегий, призванных преодолеть ограничения кремниевых аккумуляторов, которые пришли на замену литий-ионным. В то время как аккумуляторы емкостью 7500 мА·ч становятся все более распространенными, производители телефонов хотят увидеть, насколько далеко продвинутся новые технологии.

Недавно дебютировал Honor Power с большой батареей на 8000 мАч, и компания уже выпустила новый телефон с емкостью батареи 8300 мАч. Apple и Samsung пока хранят верность литий-ионным батареям, они уже сильно отстали с точки зрения чисел и вряд ли сделают телефоны с конкурентной емкостью в ближайшее время.

Однако работа аккумуляторов зависит не только от емкости, на которую все обращают внимание в первую очередь. Кремниевая батарея на 10 000 мАч с толщиной 8,5 мм выглядит привлекательно, однако она не прослужит так же долго, как iPhone 16, Google Pixel 9 или Samsung Galaxy S25 на литий-ионной. После пары тысяч циклов зарядки литий-ионные конструкции деградируют гораздо меньше, чем их кремниевые аналоги.

Этот подход также дополняет гораздо более длительный цикл поддержки программного обеспечения Samsung, в то время как большинство китайских производителей телефонов рассчитывают, что люди будут чаще покупать новые модели. Возможно, Honor идет вопреки этой стратегии, поскольку недавно выпущенный складной телефон Magic V5 получил семилетнюю поддержку.

В июле эксперты провели испытания и определили смартфоны с лучшим временем работы от батареи. Рейтинг возглавил OnePlus 13 с кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Ранее писали, что к концу 2025 года будет больше смартфонов с емкостью 7000 мАч благодаря кремниево-углеродной технологии. Например, будущий Honor X70 получит емкость 8300 мАч при толщине корпуса всего 7,7–7,9 мм.